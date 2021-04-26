https://ria.ru/20210426/belorussiya-1729968322.html

Песков прокомментировал слова Юмашева о ситуации в Белоруссии

Песков прокомментировал слова Юмашева о ситуации в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания советника президента Валентина Юмашева про ситуацию в Белоруссии не имеют никакого... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:02

2021-04-26T13:02

2021-04-26T13:02

россия

александр лукашенко

валентин юмашев

дмитрий песков

белоруссия

политика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания советника президента Валентина Юмашева про ситуацию в Белоруссии не имеют никакого отношения к точке зрения главы РФ Владимира Путина и официальной позиции России по этому поводу.Ранее Юмашев в интервью Forbes высказал мнение, что после победы Александра Лукашенко на президентских выборах 1994 года выборы в Белоруссии "закончились", и "через 26 лет народ озверел и вышел на улицы".Пескова в понедельник спросили, совпадает ли это мнение с позицией Путина и было ли ему ранее известно о такой точке зрения Юмашева."Два раза "нет". Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции Российской Федерации", - ответил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210424/voyna-1729787131.html

https://ria.ru/20210421/belorussiya-1729378883.html

россия

белоруссия

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россия, александр лукашенко, валентин юмашев, дмитрий песков, белоруссия, политика