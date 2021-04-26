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Песков прокомментировал слова Юмашева о ситуации в Белоруссии
Песков прокомментировал слова Юмашева о ситуации в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания советника президента Валентина Юмашева про ситуацию в Белоруссии не имеют никакого... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:02
2021-04-26T13:02
россия
александр лукашенко
валентин юмашев
дмитрий песков
белоруссия
политика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания советника президента Валентина Юмашева про ситуацию в Белоруссии не имеют никакого отношения к точке зрения главы РФ Владимира Путина и официальной позиции России по этому поводу.Ранее Юмашев в интервью Forbes высказал мнение, что после победы Александра Лукашенко на президентских выборах 1994 года выборы в Белоруссии "закончились", и "через 26 лет народ озверел и вышел на улицы".Пескова в понедельник спросили, совпадает ли это мнение с позицией Путина и было ли ему ранее известно о такой точке зрения Юмашева."Два раза "нет". Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции Российской Федерации", - ответил представитель Кремля.
https://ria.ru/20210424/voyna-1729787131.html
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россия, александр лукашенко, валентин юмашев, дмитрий песков, белоруссия, политика

Песков прокомментировал слова Юмашева о ситуации в Белоруссии

13:02 26.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВалентин Юмашев
Валентин Юмашев - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания советника президента Валентина Юмашева про ситуацию в Белоруссии не имеют никакого отношения к точке зрения главы РФ Владимира Путина и официальной позиции России по этому поводу.
Ранее Юмашев в интервью Forbes высказал мнение, что после победы Александра Лукашенко на президентских выборах 1994 года выборы в Белоруссии "закончились", и "через 26 лет народ озверел и вышел на улицы".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
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Лукашенко рассказал, как могла бы начаться гражданская война в Белоруссии
Пескова в понедельник спросили, совпадает ли это мнение с позицией Путина и было ли ему ранее известно о такой точке зрения Юмашева.
"Два раза "нет". Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции Российской Федерации", - ответил представитель Кремля.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 22:32
В Кремле прокомментировали слова Путина о Белоруссии
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВалентин ЮмашевДмитрий ПесковБелоруссияПолитика
 
 
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