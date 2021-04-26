https://ria.ru/20210426/belorussiya-1729968322.html
Песков прокомментировал слова Юмашева о ситуации в Белоруссии
Песков прокомментировал слова Юмашева о ситуации в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания советника президента Валентина Юмашева про ситуацию в Белоруссии не имеют никакого... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:02
2021-04-26T13:02
2021-04-26T13:02
россия
александр лукашенко
валентин юмашев
дмитрий песков
белоруссия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152321/29/1523212990_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_d9a45c3a0044df842649dbd34a6938cd.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания советника президента Валентина Юмашева про ситуацию в Белоруссии не имеют никакого отношения к точке зрения главы РФ Владимира Путина и официальной позиции России по этому поводу.Ранее Юмашев в интервью Forbes высказал мнение, что после победы Александра Лукашенко на президентских выборах 1994 года выборы в Белоруссии "закончились", и "через 26 лет народ озверел и вышел на улицы".Пескова в понедельник спросили, совпадает ли это мнение с позицией Путина и было ли ему ранее известно о такой точке зрения Юмашева."Два раза "нет". Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции Российской Федерации", - ответил представитель Кремля.
https://ria.ru/20210424/voyna-1729787131.html
https://ria.ru/20210421/belorussiya-1729378883.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152321/29/1523212990_150:0:934:588_1920x0_80_0_0_15ca53388ac4577dc09fc60f113fba1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, валентин юмашев, дмитрий песков, белоруссия, политика