https://ria.ru/20210426/bank-1729997295.html

Альфа-Банк запустил сервис приема платежей через СБП для онлайн-магазинов

Альфа-Банк запустил сервис приема платежей через СБП для онлайн-магазинов

АО "Альфа-Банк" предоставил возможность индивидуальным предпринимателям и компаниям принимать оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:09

2021-04-26T15:09

2021-04-26T15:09

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. АО "Альфа-Банк" предоставил возможность индивидуальным предпринимателям и компаниям принимать оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает банк. Сервис доступен клиентам Альфа-Банка, подключающим интернет-эквайринг. При подаче заявки достаточно отметить "прием платежей по QR-коду". Наряду с возможностью оплаты через СБП продолжат работать и другие способы оплаты. "Платежи по QR-коду интересны онлайн-магазинам, продающим товары и услуги через Интернет. Это удобный и дешевый способ расчетов. При оформлении заказа на сайте покупателю не нужно вводить реквизиты карты и другие данные. Он просто считывает QR-код своим смартфоном. Сразу же запускается банковское приложение (18+). Клиент подтверждает операцию и получает чек. А деньги моментально попадают на расчетный счет продавца. Кроме того, магазин и сам может отправить клиенту ссылку на оплату по QR-коду, что удобно при общении с клиентами в мессенджерах", - отметили в банке. Стоимость сервиса для ИП и юрлиц — до 0,7% от суммы транзакции. Лимит одной операции — до 600 тысяч рублей. Для покупателя сервис бесплатный.

https://ria.ru/20210414/luchshiy-1728284718.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа-банк, новости компаний - экономика