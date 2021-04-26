https://ria.ru/20210426/bank-1729997295.html
Альфа-Банк запустил сервис приема платежей через СБП для онлайн-магазинов
Альфа-Банк запустил сервис приема платежей через СБП для онлайн-магазинов
АО "Альфа-Банк" предоставил возможность индивидуальным предпринимателям и компаниям принимать оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:09
2021-04-26T15:09
2021-04-26T15:09
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. АО "Альфа-Банк" предоставил возможность индивидуальным предпринимателям и компаниям принимать оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает банк. Сервис доступен клиентам Альфа-Банка, подключающим интернет-эквайринг. При подаче заявки достаточно отметить "прием платежей по QR-коду". Наряду с возможностью оплаты через СБП продолжат работать и другие способы оплаты. "Платежи по QR-коду интересны онлайн-магазинам, продающим товары и услуги через Интернет. Это удобный и дешевый способ расчетов. При оформлении заказа на сайте покупателю не нужно вводить реквизиты карты и другие данные. Он просто считывает QR-код своим смартфоном. Сразу же запускается банковское приложение (18+). Клиент подтверждает операцию и получает чек. А деньги моментально попадают на расчетный счет продавца. Кроме того, магазин и сам может отправить клиенту ссылку на оплату по QR-коду, что удобно при общении с клиентами в мессенджерах", - отметили в банке. Стоимость сервиса для ИП и юрлиц — до 0,7% от суммы транзакции. Лимит одной операции — до 600 тысяч рублей. Для покупателя сервис бесплатный.
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альфа-банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. АО "Альфа-Банк" предоставил возможность индивидуальным предпринимателям и компаниям принимать оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает банк.
Сервис доступен клиентам Альфа-Банка
, подключающим интернет-эквайринг. При подаче заявки достаточно отметить "прием платежей по QR-коду". Наряду с возможностью оплаты через СБП продолжат работать и другие способы оплаты.
"Платежи по QR-коду интересны онлайн-магазинам, продающим товары и услуги через Интернет. Это удобный и дешевый способ расчетов. При оформлении заказа на сайте покупателю не нужно вводить реквизиты карты и другие данные. Он просто считывает QR-код своим смартфоном. Сразу же запускается банковское приложение (18+). Клиент подтверждает операцию и получает чек. А деньги моментально попадают на расчетный счет продавца. Кроме того, магазин и сам может отправить клиенту ссылку на оплату по QR-коду, что удобно при общении с клиентами в мессенджерах", - отметили в банке.
Стоимость сервиса для ИП и юрлиц — до 0,7% от суммы транзакции. Лимит одной операции — до 600 тысяч рублей. Для покупателя сервис бесплатный.