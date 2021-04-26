https://ria.ru/20210426/avtomobili-1730034681.html
Skoda готовит ответ на запрет продаж машин в Белоруссии
Skoda готовит ответ на запрет продаж машин в Белоруссии
В чешской компании Škoda Auto изучают ситуацию, возникшую в связи с указом президента Белоруссии Александра Лукашенко о внесении автомобилей компании в перечень РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:45
2021-04-26T17:45
2021-04-26T17:45
международная федерация хоккея (iihf)
авто
александр лукашенко
латвия
белоруссия
в мире
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ПРАГА, 26 апр – РИА Новости. В чешской компании Škoda Auto изучают ситуацию, возникшую в связи с указом президента Белоруссии Александра Лукашенко о внесении автомобилей компании в перечень запрещенных в республике товаров, а также готовят реакцию на нее, сообщил РИА Новости представитель фирмы Мартин Ежек.В пятницу, 23 апреля, Белоруссия утвердила список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf."В данный момент мы выясняем дальнейшие детали (возникшей ситуации) и ведем ее мониторинг. В ближайшее время будет подготовлена информация о реакции нашей компании на данную ситуацию", - сказал Ежек.Ранее, в январе этого года, Škoda Auto, как главный с 1993 года партнер чемпионатов мира по хоккею, заявила о том, что откажется спонсировать очередное мировое первенство, если одним из мест его проведения станет Белоруссия.Škoda Auto сделала это заявление вслед за брендом Nivea Men, который также заявил о намерении отказаться спонсировать мероприятие, если оно пройдет в Белоруссии.Вскоре после заявлений данных фирм Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отказе от проведения в Белоруссии части чемпионата мира по хоккею 2021 года. Все матчи первенства примет Латвия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/belorussiya-1728102589.html
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международная федерация хоккея (iihf), авто, александр лукашенко, латвия, белоруссия, в мире