https://ria.ru/20210426/aktsiya-1729994309.html

Эколого-патриотическая акция "Лес Победы" стартует в Подмосковье

Эколого-патриотическая акция "Лес Победы" стартует в Подмосковье

Фотоконкурс и эколого-патриотическая акция "Лес Победы" стартуют в Подмосковье, в их рамках проведут озеленение городов и посадку леса, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:10

2021-04-26T15:10

2021-04-26T15:10

новости подмосковья

андрей разин

городское хозяйство москвы

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА - 26 апр, РИА Новости. Фотоконкурс и эколого-патриотическая акция "Лес Победы" стартуют в Подмосковье, в их рамках проведут озеленение городов и посадку леса, сообщает пресс-служба лесного хозяйства Московской области."Целый месяц на территории Подмосковья будет проводиться посадка леса и озеленение городов. Окончательно ограничительные меры по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе еще не сняты, поэтому массового проведения акции, как это было в предыдущие годы, мы не планируем", - рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба.Отмечается, что с 26 апреля до 25 мая пройдёт акция, для которой заготовлена площадь больше 115 гектаров для 280 тысяч деревьев и кустарников. Также комитет лесного хозяйства в своём Instagram запустил фотоконкурс, приуроченный к экологической акции.

https://ria.ru/20210111/podmoskove-1592557465.html

московская область (подмосковье)

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андрей разин, городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), общество