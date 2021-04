https://ria.ru/20210424/zhivotnye-1729457424.html

Всемирный день защиты лабораторных животных отмечается ежегодно 24 апреля. Дата была учреждена Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на... РИА Новости, 24.04.2021

Всемирный день защиты лабораторных животных отмечается ежегодно 24 апреля. Дата была учреждена Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных в 1979 году. У истоков даты также стояло Национальное общество против вивисекции (National Anti-Vivisection Society, NAVS) из Великобритании. Выбор даты приурочен ко дню рождения лорда Хью Даудинга (Hugh Dowding) – известного борца за права животных и противника вивисекции (опытов над животными). Самые ранние ссылки на испытания на животных найдены в трудах греков во II и IV веках до нашей эры. Аристотель и Эразистрат были одними из первых, кто проводил эксперименты на живых животных. Гален, римский врач XX века, рассекал свиней и коз и известен как "отец вивисекции". Авенсоар, арабский врач XII века в мавританской Испании, тоже практиковал опыты на животных. Он представил этот метод в качестве экспериментального тестирования хирургических процедур перед их применением на людях.Особую массовость вивисекция получила в конце XIX века из-за бурного развития экспериментальной биологии и медицины. Ученые экспериментируют над братьями нашими меньшими в различных целях, среди которых – фундаментальные исследования функционирования организмов, разработка потенциальных методик лечения человеческих болезней, а также проверка на безопасность и качество лекарств, устройств и других объектов. Сторонники испытаний на животных указывают на огромный прогресс в медицине, который стал возможен благодаря подобным экспериментам. Противники считают их жестокими и бессмысленными, поскольку результаты наблюдений за животными далеко не всегда применимы к человеку. По данным зоозащитников, в мире гибнет более 150 миллионов подопытных животных в год. Основная часть подопытных животных – 65% – используется в медицинских исследованиях при испытании лекарств и новых методов лечения. На фундаментальные (медицинские, военные, космические и др.) исследования приходится 26% экспериментов. 8% животных гибнет в тестах на токсичность при разработке косметики, промышленных соединений и пр. В студенческих экспериментах гибнет 1% всех лабораторных животных.Опыты, как правило, ставят над мышами, крысами, кроликами, обезьянами и собаками. Сотни представителей этих видов ежегодно погибают в лабораториях.Привлечение внимания общественности к подобным проблемам сформировало учение о нравственной стороне деятельности человека в медицине и биологии – биоэтику. Согласно ее канонам, при вивисекции обязаны применяться все последние достижения для улучшения благополучия животных, усовершенствования технологии их содержания и уменьшения их страданий и боли в процессе эксперимента.Великобритания стала первой страной в мире, которая ввела в действие законы о защите животных. В 1822 году парламент принял Закон о предотвращении жестокого и ненадлежащего обращения со скотом. За ним последовал Закон об опытах на животных (1876). Первым документом, регламентирующим обращение с животными, используемыми или предназначенным для использования в любом эксперименте или иной научной процедуре стала Европейская Конвенция о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimentation and other Scientific Purposes, 1986). В СССР в 1977 году был принят приказ министерства здравоохранения "О мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с использованием экспериментальных животных", который регламентировал опыты на животных (документ прекратил действие с 25 июня 2020 года). На сегодняшний день базовым документом о правилах работы с лабораторными животными является Директива 2010/63/EU Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 22 сентября 2010 года "О защите животных, используемых в научных целях".Данный документ является обязательным для исполнения учеными всех стран Европейского Союза, однако на территории Российской Федерации он не имеет силы Закона. Тем не менее, влияние европейских нормативов на работу российских исследователей реализуется через требования всех европейских, некоторых американских и ведущих российских научных журналов соблюдать правила, изложенные в директиве.В Российской Федерации документом, частично затрагивающим этические аспекты отношения к лабораторным животным, являются Правила надлежащей лабораторной практики, утвержденные приказом Минздрава России в 2016 году. Благодаря деятельности активистов, удалось достичь значительных успехов: значительное число косметических предприятий отказалось от тестирования на животных и перешло на растительное сырье. О методах изготовления косметических средств без жестокости (cruelty-free) свидетельствует кролик в круге и надпись – Not tested for animals ("Не испытано на животных"), или Vegan (веган). В мире создан ряд центров по разработке альтернатив экспериментам на животных. Вместо подопытных животных такие центры используют одноклеточные организмы, бактерии, физико-химические методы, культуры клеток, компьютерные модели. Многие вузы Европы и России заявили об отказе от проведения опытов на животных. Студентам взамен предоставляются видеоматериалы и компьютерные программы, которые заменяют препарирование животных. Во Всемирный день защиты лабораторных животных традиционно проходят демонстрации активистов, выступающих против использования животных в исследованиях. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

