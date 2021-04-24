https://ria.ru/20210424/zakharova-1729765482.html

Захарова прокомментировала поставку "Спутника V" в Молдавию

Захарова прокомментировала поставку "Спутника V" в Молдавию

В России внимательно следят за развитием ситуации с распространением коронавируса в Молдавии, положение в республике непростое, Москва готова оказывать Кишиневу РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T14:35

2021-04-24T14:35

2021-04-24T14:35

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

игорь додон

зинаида гречаный

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В России внимательно следят за развитием ситуации с распространением коронавируса в Молдавии, положение в республике непростое, Москва готова оказывать Кишиневу помощь в борьбе с пандемией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в международный аэропорт Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. Российская вакцина была доставлена в Молдавию спецбортом МЧС РФ. Из Москвы в Молдавию груз сопровождали экс-президент Молдавии Игорь Додон и группа российских депутатов. В молдавском аэропорту вакцину встречает председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный, посол РФ в республике Олег Васнецов, а также представители Национального агентства общественного здоровья, которые контролируют процесс вакцинации в республике."В России внимательно следят за развитием ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Молдавии. Знаем, в каком непростом положении оказался молдавский народ, с которым нас связывают давние исторические, торгово-экономические, культурные, религиозные узы", - сказала Захарова.Она напомнила, что после обращения спикера парламента Молдавии Зинаиды Гречаный к президенту РФ Владимиру Путину было принято решение направить в Кишинев о 182 тысячи доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья. Первая партия российского препарата в количестве 71 тыс. доз прибыла в аэропорт Кишинева в субботу, отправка следующей партии состоится в мае."Россия готова и в дальнейшем оказывать Молдавии помощь в борьбе с пандемией, справиться с которой можно лишь совместными усилиями", - подчеркнула Захарова. Она отметила, что РФ настроена также на сохранение и развитие дружественных российско-молдавских отношений в духе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве, двадцатилетие которого будет отмечаться в текущем году.Ранее Додон говорил, что до конца недели в Молдавию может быть доставлена партия вакцины "Спутник V", выделенная республике в качестве гуманитарной помощи."Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210424/sputnik-1729764739.html

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