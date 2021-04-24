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В Пермском крае задержали мать четверых детей, погибших во время пожара
В Пермском крае задержали мать четверых детей, погибших во время пожара
Мать четверых детей, погибших во время пожара в частном доме в Пермском крае, задержана, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:35
2021-04-24T11:35
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мать четверых детей, погибших во время пожара в частном доме в Пермском крае, задержана, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что следователи завели дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в Пермском крае.По данным следствия, 23 апреля в посёлке Утес четверо малолетних детей в возрасте шести лет, пяти лет и трехлетние брат и сестра находились в частном доме без присмотра взрослых. В это время в доме произошёл пожар, во время которого детям спастись не удалось."В настоящее время по подозрению в совершенном преступлении задержана мать детей, 1988 года рождения. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Следователи, криминалисты и эксперт-пожаротехник осмотрели место происшествия. Допрошены свидетели и подозреваемая, проводятся судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, анализируется документация в отношении семьи, а также причины и условия, приведшие к трагедии. Следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.Расследование дела, взятого под личный контроль руководителя следственного управления, продолжается.
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60
россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия

В Пермском крае задержали мать четверых детей, погибших во время пожара

11:35 24.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мать четверых детей, погибших во время пожара в частном доме в Пермском крае, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что следователи завели дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в Пермском крае.
По данным следствия, 23 апреля в посёлке Утес четверо малолетних детей в возрасте шести лет, пяти лет и трехлетние брат и сестра находились в частном доме без присмотра взрослых. В это время в доме произошёл пожар, во время которого детям спастись не удалось.
"В настоящее время по подозрению в совершенном преступлении задержана мать детей, 1988 года рождения. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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Расследование дела, взятого под личный контроль руководителя следственного управления, продолжается.
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