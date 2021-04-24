https://ria.ru/20210424/zaderzhanie-1729750876.html

В Пермском крае задержали мать четверых детей, погибших во время пожара

В Пермском крае задержали мать четверых детей, погибших во время пожара

Мать четверых детей, погибших во время пожара в частном доме в Пермском крае, задержана, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T11:35

2021-04-24T11:35

2021-04-24T11:35

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

происшествия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мать четверых детей, погибших во время пожара в частном доме в Пермском крае, задержана, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что следователи завели дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в Пермском крае.По данным следствия, 23 апреля в посёлке Утес четверо малолетних детей в возрасте шести лет, пяти лет и трехлетние брат и сестра находились в частном доме без присмотра взрослых. В это время в доме произошёл пожар, во время которого детям спастись не удалось."В настоящее время по подозрению в совершенном преступлении задержана мать детей, 1988 года рождения. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Следователи, криминалисты и эксперт-пожаротехник осмотрели место происшествия. Допрошены свидетели и подозреваемая, проводятся судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, анализируется документация в отношении семьи, а также причины и условия, приведшие к трагедии. Следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.Расследование дела, взятого под личный контроль руководителя следственного управления, продолжается.

https://ria.ru/20210424/pozhar-1729736888.html

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россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия