https://ria.ru/20210424/vvp-1729768613.html

Минэкономразвития ждет роста ВВП в 2021 году на 2,9%

Минэкономразвития ждет роста ВВП в 2021 году на 2,9%

ВВП РФ по итогам 2021 года вырастет на 2,9% после спада на 3% в прошлом году, восстановлению экономической активности будет способствовать рост потребления,... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T15:05

2021-04-24T15:05

2021-04-24T15:05

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. ВВП РФ по итогам 2021 года вырастет на 2,9% после спада на 3% в прошлом году, восстановлению экономической активности будет способствовать рост потребления, следует из сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.Документ опубликован на официальном сайте министерства экономического развития в субботу. Представленные сценарные условия лягут в основу работы над бюджетом РФ на предстоящую трехлетку. Помимо этого, в документе уточнены прогнозные значения и на текущий год (предыдущие оценки были сделаны в сентябре 2020 года)."Прогноз ВВП на 2021 год скорректирован до 2,9% (с 3,3% ранее) с учетом повышения базы 2020 года (спад на 3% против снижения на 3,9%, ожидавшихся в сентябре) и более плавного наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+ по сравнению с параметрами, согласованными в апреле прошлого года", - говорится в документе.Как указывают в министерстве, основной вклад в рост ВВП в текущем году внесет восстановление потребления товаров и услуг - увеличение на 5,1% и 11,3% соответственно после снижения на 4,1% и 17,3% в 2020 году. Инвестиции в основной капитал увеличатся на 3,3% (после снижения на 1,4% в 2020 году).В 2022 году экономический рост ускорится до 3,2%, такой прогноз предполагает окончание сделки ОПЕК+ в соответствии с согласованными параметрами. В последующие годы экономика будет расти темпом около 3%, в том числе благодаря запуску нового инвестиционного цикла.Оценка средней цены на нефть марки Urals на текущий год существенно повышена по сравнению с сентябрьским прогнозом - до 60,3 доллара за баррель (45,3 доллара за баррель в прогнозе от сентября). "По мере запланированного наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+, а также ожидаемой коррекции на финансовых и сырьевых рынках среднегодовая цена на нефть марки Urals снизится - до 56,2 долларов за баррель в 2022 году и 54-55 доллара за баррель в среднесрочной перспективе", - отмечается в документе.В представленных сценарных условиях также уточнена средняя экспортная цена на российский газ для дальнего зарубежья. По итогам 2021 года она составит 200,7 доллара за тысячу кубометров (в версии от сентября - 153,7 доллара за тысячу кубометров). В 2022 году она прогнозируется на уровне - 188,3 доллара, в 2023 году - 179,9 доллара.Что касается курса национальной валюты, то министерство по мере нормализации ситуации на финансовых рынках ожидает возвращения валютного курса в диапазон 71-72 рубля за доллар в конце текущего года. "Среднегодовой курс российской валюты в 2021 году прогнозируется на уровне 73,3 рублей за доллар, в 2022 г. - 71,8 рублей за доллар. В среднесрочной перспективе курс рубля в рамках базового варианта ожидается на уровне 72-74 рублей за доллар", - указано в сценарных условиях Минэкономразвития.Инфляция, по оценкам министерства, по итогам 2021 года составит 4,3%, а в среднесрочной перспективе будет находиться вблизи целевого уровня в 4%. Данный прогноз учитывает принятые правительством РФ меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.Минэкономразвития ожидает, что в текущем году безработица снизится до 5,2% в среднем за год, при этом к концу года опустится до уровня менее 5%. Реальные заработные платы россиян в 2021 году вырастут на 2%, а реальные располагаемые доходы - на 3%. "В среднесрочной перспективе как реальные заработные платы, так и реальные располагаемые доходы продолжат устойчиво расти темпом около 2,5%, что в целом соответствует прогнозной динамике производительности труда", - следует из документа.

https://ria.ru/20210407/biznes-1610620362.html

https://ria.ru/20210402/ekonomika-1603989768.html

https://ria.ru/20210331/byudzhet-1603554093.html

россия

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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика