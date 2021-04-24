https://ria.ru/20210424/vaktsiny-1729801349.html
Число введенных доз вакцин от COVID-19 в мире превысило миллиард
Число введенных доз вакцин от COVID-19 в мире превысило миллиард
Более миллиарда доз вакцин от коронавируса было введено людям по всему миру, следует из подсчетов агентства Франс Пресс, ссылающегося на данные из официальных... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T21:21
2021-04-24T21:21
2021-04-24T21:21
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более миллиарда доз вакцин от коронавируса было введено людям по всему миру, следует из подсчетов агентства Франс Пресс, ссылающегося на данные из официальных источников.По данным агентства, число доз вакцин, введенных жителям 207 стран и территорий, составило 1 002 938 540.Лидируют по темпам вакцинации США, Китай и Индия. На эти страны приходится 58% сделанных прививок.Ранее агентство Блумберг сообщало, что в мире вводятся примерно 4,22 миллиона доз в день. При таких темпах вакцинации потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета, отмечало агентство, однако темпы вакцинации постоянно растут, и вскоре могут появиться новые вакцины.
https://ria.ru/20210303/pandemiya-1599743160.html
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