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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210424/vaktsiny-1729801349.html
Число введенных доз вакцин от COVID-19 в мире превысило миллиард
Число введенных доз вакцин от COVID-19 в мире превысило миллиард
Более миллиарда доз вакцин от коронавируса было введено людям по всему миру, следует из подсчетов агентства Франс Пресс, ссылающегося на данные из официальных... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T21:21
2021-04-24T21:21
распространение коронавируса
китай
индия
сша
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более миллиарда доз вакцин от коронавируса было введено людям по всему миру, следует из подсчетов агентства Франс Пресс, ссылающегося на данные из официальных источников.По данным агентства, число доз вакцин, введенных жителям 207 стран и территорий, составило 1 002 938 540.Лидируют по темпам вакцинации США, Китай и Индия. На эти страны приходится 58% сделанных прививок.Ранее агентство Блумберг сообщало, что в мире вводятся примерно 4,22 миллиона доз в день. При таких темпах вакцинации потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета, отмечало агентство, однако темпы вакцинации постоянно растут, и вскоре могут появиться новые вакцины.
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китай, индия, сша, в мире

Число введенных доз вакцин от COVID-19 в мире превысило миллиард

21:21 24.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в прививочном пункте вакцинации на ВДНХ в Москве
Мужчина в прививочном пункте вакцинации на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более миллиарда доз вакцин от коронавируса было введено людям по всему миру, следует из подсчетов агентства Франс Пресс, ссылающегося на данные из официальных источников.
По данным агентства, число доз вакцин, введенных жителям 207 стран и территорий, составило 1 002 938 540.
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Лидируют по темпам вакцинации США, Китай и Индия. На эти страны приходится 58% сделанных прививок.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что в мире вводятся примерно 4,22 миллиона доз в день. При таких темпах вакцинации потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета, отмечало агентство, однако темпы вакцинации постоянно растут, и вскоре могут появиться новые вакцины.
 
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