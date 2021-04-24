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Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Молдавию
Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Молдавию
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в международный аэропорт Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T13:21
2021-04-24T15:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
игорь додон
зинаида гречаный
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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в международный аэропорт Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.Российская вакцина была доставлена в Молдавию спецбортом МЧС РФ. Из Москвы в Молдавию груз сопровождали экс-президент Молдавии Игорь Додон и группа российских депутатов.В молдавском аэропорту вакцину встречает председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный, а также представители Национального агентства общественного здоровья, которые контролируют процесс вакцинации в республике.Ранее в субботу Додон сообщил, что вылетает из Москвы в Молдавию с гуманитарной помощью от РФ в виде партии вакцины от COVID "Спутник V". Додон в ходе однодневного рабочего визита в Россию провел встречу с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, обсуждались вопросы двусторонней повестки.Он отметил, что перед коронавирусом равны все, поэтому очень важно, чтобы помощь России дошла до учителей, до врачей, до пожилых людей.Молдавская сторона поблагодарила президента РФ Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина.
https://ria.ru/20210424/vaktsina-1729751590.html
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коронавирус covid-19, россия, игорь додон, зинаида гречаный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий козак, москва, молдавия

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Молдавию

13:21 24.04.2021 (обновлено: 15:42 24.04.2021)
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПартия вакцины Sputnik V в аэропорту Кишинева
Партия вакцины Sputnik V в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в международный аэропорт Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.
Российская вакцина была доставлена в Молдавию спецбортом МЧС РФ. Из Москвы в Молдавию груз сопровождали экс-президент Молдавии Игорь Додон и группа российских депутатов.
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В молдавском аэропорту вакцину встречает председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный, а также представители Национального агентства общественного здоровья, которые контролируют процесс вакцинации в республике.
Ранее в субботу Додон сообщил, что вылетает из Москвы в Молдавию с гуманитарной помощью от РФ в виде партии вакцины от COVID "Спутник V". Додон в ходе однодневного рабочего визита в Россию провел встречу с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, обсуждались вопросы двусторонней повестки.
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"Парламент и президент Молдавии обратились к президенту РФ с просьбой о получении вакцины от коронавируса, к этому вопросу подключилась партия "Единая Россия", мы смогли в кратчайший срок организовать доставку первой партии вакцины, подчеркиваю, что это только первая партия, еще одна будет доставлена в мае, мы привезли... для Молдавии и.. для Приднестровья", - заявил депутат Госдумы Виктор Селиверстов, который прибыл в Молдавию.
Он отметил, что перед коронавирусом равны все, поэтому очень важно, чтобы помощь России дошла до учителей, до врачей, до пожилых людей.
"Мы очень благодарны нашим коллегам из Госдумы РФ, которые привезли вакцину, в Молдавии очень ждали именно эту вакцину, мы ведем переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V". Минздрав распорядится этой партией вакцины, чтобы защитить людей, находящихся на первой линии", - заявила Гречаный.
Молдавская сторона поблагодарила президента РФ Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияИгорь ДодонЗинаида ГречаныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий КозакМоскваМолдавия
 
 
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