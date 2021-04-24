https://ria.ru/20210424/vaktsina-1729759787.html

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Молдавию

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Молдавию

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в международный аэропорт Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T13:21

2021-04-24T13:21

2021-04-24T15:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

игорь додон

зинаида гречаный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дмитрий козак

москва

молдавия

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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в международный аэропорт Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.Российская вакцина была доставлена в Молдавию спецбортом МЧС РФ. Из Москвы в Молдавию груз сопровождали экс-президент Молдавии Игорь Додон и группа российских депутатов.В молдавском аэропорту вакцину встречает председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный, а также представители Национального агентства общественного здоровья, которые контролируют процесс вакцинации в республике.Ранее в субботу Додон сообщил, что вылетает из Москвы в Молдавию с гуманитарной помощью от РФ в виде партии вакцины от COVID "Спутник V". Додон в ходе однодневного рабочего визита в Россию провел встречу с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, обсуждались вопросы двусторонней повестки.Он отметил, что перед коронавирусом равны все, поэтому очень важно, чтобы помощь России дошла до учителей, до врачей, до пожилых людей.Молдавская сторона поблагодарила президента РФ Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

https://ria.ru/20210424/vaktsina-1729751590.html

https://ria.ru/20210424/vaktsina-1729730251.html

россия

москва

молдавия

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коронавирус covid-19, россия, игорь додон, зинаида гречаный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий козак, москва, молдавия