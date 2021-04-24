Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Молдавию
13:21 24.04.2021 (обновлено: 15:42 24.04.2021)
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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в международный аэропорт Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.
Российская вакцина была доставлена в Молдавию спецбортом МЧС РФ. Из Москвы в Молдавию груз сопровождали экс-президент Молдавии Игорь Додон и группа российских депутатов.
В молдавском аэропорту вакцину встречает председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный, а также представители Национального агентства общественного здоровья, которые контролируют процесс вакцинации в республике.
Ранее в субботу Додон сообщил, что вылетает из Москвы в Молдавию с гуманитарной помощью от РФ в виде партии вакцины от COVID "Спутник V". Додон в ходе однодневного рабочего визита в Россию провел встречу с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, обсуждались вопросы двусторонней повестки.
"Парламент и президент Молдавии обратились к президенту РФ с просьбой о получении вакцины от коронавируса, к этому вопросу подключилась партия "Единая Россия", мы смогли в кратчайший срок организовать доставку первой партии вакцины, подчеркиваю, что это только первая партия, еще одна будет доставлена в мае, мы привезли... для Молдавии и.. для Приднестровья", - заявил депутат Госдумы Виктор Селиверстов, который прибыл в Молдавию.
Он отметил, что перед коронавирусом равны все, поэтому очень важно, чтобы помощь России дошла до учителей, до врачей, до пожилых людей.
"Мы очень благодарны нашим коллегам из Госдумы РФ, которые привезли вакцину, в Молдавии очень ждали именно эту вакцину, мы ведем переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V". Минздрав распорядится этой партией вакцины, чтобы защитить людей, находящихся на первой линии", - заявила Гречаный.
Молдавская сторона поблагодарила президента РФ Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина.