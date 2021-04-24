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"Ростех" назвал сроки регистрации однофазной вакцины от COVID-19 и гриппа
"Ростех" назвал сроки регистрации однофазной вакцины от COVID-19 и гриппа
"Ростех" планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от COVID-19 к началу 2022 года, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:40
2021-04-24T12:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
ростех
сергей чемезов
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. "Ростех" планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от COVID-19 к началу 2022 года, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов."Да, вакцин должно быть много. Вместо двух уколов нужно будет поставить только один. Надеюсь, что к концу года, может быть, началу следующего года мы сможем уже зарегистрировать", - сказал Чемезов в эфире программы "Вести субботы" на телеканале "Россия-1".По словам Чемезова, новая вакцина будет защищать как от COVID-2019, так и от гриппа.В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 - это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, ростех, сергей чемезов

"Ростех" назвал сроки регистрации однофазной вакцины от COVID-19 и гриппа

11:40 24.04.2021 (обновлено: 12:31 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. "Ростех" планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от COVID-19 к началу 2022 года, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Да, вакцин должно быть много. Вместо двух уколов нужно будет поставить только один. Надеюсь, что к концу года, может быть, началу следующего года мы сможем уже зарегистрировать", - сказал Чемезов в эфире программы "Вести субботы" на телеканале "Россия-1".
По словам Чемезова, новая вакцина будет защищать как от COVID-2019, так и от гриппа.
В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 - это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРостехСергей Чемезов
 
 
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