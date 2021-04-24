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"Ростех" назвал сроки регистрации однофазной вакцины от COVID-19 и гриппа

"Ростех" назвал сроки регистрации однофазной вакцины от COVID-19 и гриппа

"Ростех" планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от COVID-19 к началу 2022 года, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T11:40

2021-04-24T11:40

2021-04-24T12:31

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коронавирус covid-19

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здоровье - общество

ростех

сергей чемезов

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. "Ростех" планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от COVID-19 к началу 2022 года, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов."Да, вакцин должно быть много. Вместо двух уколов нужно будет поставить только один. Надеюсь, что к концу года, может быть, началу следующего года мы сможем уже зарегистрировать", - сказал Чемезов в эфире программы "Вести субботы" на телеканале "Россия-1".По словам Чемезова, новая вакцина будет защищать как от COVID-2019, так и от гриппа.В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 - это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, ростех, сергей чемезов