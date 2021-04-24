https://ria.ru/20210424/vaktsina-1729730251.html

США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson

США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson

Медицинские регуляторы США FDA и CDC сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson, говорится в сообщении регуляторов. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T02:09

2021-04-24T02:09

2021-04-24T02:19

коронавирус covid-19

вашингтон

johnson & johnson

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Медицинские регуляторы США FDA и CDC сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson, говорится в сообщении регуляторов.Оба регулятора считают, что использование вакцины должно быть продолжено, и уверены, что она является безопасной и эффективной, говорится в сообщении. Шанс тромбоза при ее применении оценивается как "очень низкий", но регуляторы обещают внимательно следить за возможными дальнейшими проявлениями этого побочного эффекта.Экспертный совет при американском медицинском регуляторе CDC ранее в пятницу рекомендовал возобновить применение вакцины в США. За решение проголосовали 10 экспертов, против были четверо.Новая рекомендация предполагает использование вакцины для всех жителей США старше 18 лет, при этом женщин в возрасте менее 50 лет должны предупреждать об очень редко встречающихся побочных эффектах в виде образования тромбов. Им предлагают представить возможность выбрать другие вакцины, допущенные к применению в США.На прошлой неделе власти США рекомендовали временную приостановку использования вакцины от коронавируса от J&J после того, как стало известно о шести случаях образования тромбов у пациенток, получивших прививку от коронавируса вакциной J&J. Одна из них скончалась. По последним данным, число случаев возросло до 16, трое умерли.

https://ria.ru/20210414/ssha-1728259855.html

https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728136562.html

вашингтон

сша

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коронавирус covid-19, вашингтон, johnson & johnson, сша, в мире