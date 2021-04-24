https://ria.ru/20210424/turtsiya-1729808414.html
В Турции временно закроются дипведомства США
В Турции временно закроются дипведомства США
Посольство и консульства США в Турции объявили в связи с признанием США геноцида армян, что будут закрыты в понедельник и вторник в качестве "меры... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-24T23:50
2021-04-24T23:50
2021-04-25T00:05
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Посольство и консульства США в Турции объявили в связи с признанием США геноцида армян, что будут закрыты в понедельник и вторник в качестве "меры предосторожности" из-за возможных протестов."Демонстрации или протесты могут произойти после заявления Белого дома 24 апреля в память о погибших во время геноцида армян в Османскую эпоху. В качестве меры предосторожности посольство США в Анкаре, генеральное консульство США в Стамбуле, консульство США в Адане и консульское агентство США в Измире будут закрыты для ежедневного обслуживания и визовой поддержки граждан США в понедельник, 26 апреля, и во вторник, 27 апреля", - говорится в пресс-релизе.Нуждающимся в экстренной помощи гражданам США рекомендуется связаться с дипведомствами по телефону или электронной почте.Дипведомства также рекомендовали гражданам США избегать территорий вокруг правительственных зданий США и "проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы".
https://ria.ru/20210424/erdogan-1729794747.html
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