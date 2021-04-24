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В Турции временно закроются дипведомства США
В Турции временно закроются дипведомства США
Посольство и консульства США в Турции объявили в связи с признанием США геноцида армян, что будут закрыты в понедельник и вторник в качестве "меры... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-24T23:50
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Посольство и консульства США в Турции объявили в связи с признанием США геноцида армян, что будут закрыты в понедельник и вторник в качестве "меры предосторожности" из-за возможных протестов."Демонстрации или протесты могут произойти после заявления Белого дома 24 апреля в память о погибших во время геноцида армян в Османскую эпоху. В качестве меры предосторожности посольство США в Анкаре, генеральное консульство США в Стамбуле, консульство США в Адане и консульское агентство США в Измире будут закрыты для ежедневного обслуживания и визовой поддержки граждан США в понедельник, 26 апреля, и во вторник, 27 апреля", - говорится в пресс-релизе.Нуждающимся в экстренной помощи гражданам США рекомендуется связаться с дипведомствами по телефону или электронной почте.Дипведомства также рекомендовали гражданам США избегать территорий вокруг правительственных зданий США и "проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы".
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измир, стамбул, турция, сша, в мире

В Турции временно закроются дипведомства США

23:50 24.04.2021 (обновлено: 00:05 25.04.2021)
 
© AP Photo / Burhan OzbiliciЗдание американского посольства в Анкаре
Здание американского посольства в Анкаре - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Посольство и консульства США в Турции объявили в связи с признанием США геноцида армян, что будут закрыты в понедельник и вторник в качестве "меры предосторожности" из-за возможных протестов.
"Демонстрации или протесты могут произойти после заявления Белого дома 24 апреля в память о погибших во время геноцида армян в Османскую эпоху. В качестве меры предосторожности посольство США в Анкаре, генеральное консульство США в Стамбуле, консульство США в Адане и консульское агентство США в Измире будут закрыты для ежедневного обслуживания и визовой поддержки граждан США в понедельник, 26 апреля, и во вторник, 27 апреля", - говорится в пресс-релизе.
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Нуждающимся в экстренной помощи гражданам США рекомендуется связаться с дипведомствами по телефону или электронной почте.
Дипведомства также рекомендовали гражданам США избегать территорий вокруг правительственных зданий США и "проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы".
 
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