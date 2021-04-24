В Турции отвергли заявление Байдена о геноциде армян
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
© AP Photo / Turkish Presidency
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян встретило критику со стороны Анкары.
В субботу американский лидер официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.
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Президент Турции Тайип Эрдоган в послании Константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну отметил, что чтит память погибших армян, но добавил, что "попытки использовать события 1915 года в качестве политического орудия не принесут пользы".
Глава МИД Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявил, что Турция не признает заявление Байдена.
"Политический авантюризм — это самое большое предательство мира и справедливости. Слова не изменят и не перепишут историю. Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории. Мы полностью отвергаем это заявление ", — написал он в Twitter.
МИД Турции также опубликовал сообщение, в котором отмечается, что слова Байдена подрывают доверие и дружбу между Турцией и США.
"Это заявление США <…> нанесет глубокую рану, подрывающую наше взаимное доверие и дружбу. Мы призываем президента США исправить эту серьезную ошибку и поддержать усилия, направленные на установление практики мирного сосуществования в регионе, особенно между турецким и армянским народами, вместо того чтобы служить повестке дня тех кругов, которые пытаются разжечь вражду", — говорится в нем.
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Между тем, в деловых кругах Турции встретили заявление Байдена с большим разочарованием, пишет турецкая газета "Haber 7".
Так, президент Турецко-американского делового совета Мехмет Али Ялчинда сказал, что слова американского президента "противоречат многогранным дружеским отношениям" Турции и США.
Глава Союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу заявил, что решение Вашингтона отрицательно скажется на турецко-американских отношениях.
Схожее мнение высказал и председатель Промышленной палаты Стамбула Эрдал Бахчыван. По его мнению, вопрос трактования событий 1915 года "следует оставить на усмотрение историков, а не политиков".
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.