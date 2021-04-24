https://ria.ru/20210424/strelba-1729780948.html
Силовики проверяют информацию о стрельбе в нижегородской деревне
Силовики проверяют информацию о стрельбе в нижегородской деревне
Нижегородские СУСК и ГУ МВД не получали сведений о стрельбе в деревне в Нижегородской области, информация проверяется, сообщили РИА Новости в пресс-службах... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T17:24
2021-04-24T17:24
2021-04-24T17:24
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Нижегородские СУСК и ГУ МВД не получали сведений о стрельбе в деревне в Нижегородской области, информация проверяется, сообщили РИА Новости в пресс-службах ведомств.Ранее в СМИ было опубликовано сообщение, что в деревне Озерки в Семеновском районе член секты расстрелял своих последователей, якобы об этом в правоохранительные органы заявили местные жители.В свою очередь в региональном СУСК агентству сообщили, что "нет никаких заявок о подобном происшествии", но информация проверяется.
https://ria.ru/20201012/strelba-1579477697.html
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следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижегородская область, происшествия