https://ria.ru/20210424/strelba-1729780948.html

Силовики проверяют информацию о стрельбе в нижегородской деревне

Силовики проверяют информацию о стрельбе в нижегородской деревне

Нижегородские СУСК и ГУ МВД не получали сведений о стрельбе в деревне в Нижегородской области, информация проверяется, сообщили РИА Новости в пресс-службах... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T17:24

2021-04-24T17:24

2021-04-24T17:24

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Нижегородские СУСК и ГУ МВД не получали сведений о стрельбе в деревне в Нижегородской области, информация проверяется, сообщили РИА Новости в пресс-службах ведомств.Ранее в СМИ было опубликовано сообщение, что в деревне Озерки в Семеновском районе член секты расстрелял своих последователей, якобы об этом в правоохранительные органы заявили местные жители.В свою очередь в региональном СУСК агентству сообщили, что "нет никаких заявок о подобном происшествии", но информация проверяется.

https://ria.ru/20201012/strelba-1579477697.html

нижегородская область

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижегородская область, происшествия