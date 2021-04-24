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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210424/sputnikv-1729771738.html
В Приднестровье 15 тысяч жителей записались на прививку "Спутником V"
В Приднестровье 15 тысяч жителей записались на прививку "Спутником V"
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский рассказал о желании порядка 15 тысяч жителей ПМР привиться российской вакциной... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T15:45
2021-04-24T15:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский рассказал о желании порядка 15 тысяч жителей ПМР привиться российской вакциной "Спутник V"."Все мы ждем российскую вакцину. О желании привиться "Спутник V" заявили порядка 15 000 приднестровцев – это только те, кто уже подал заявку. Ждать осталось совсем недолго. Российский самолет с вакциной для приднестровцев уже приземлился", - написал Красносельский в своем Telegram.В субботу из Москвы в кишиневской аэропорту приземлился самолет МЧС РФ со 142 тысячами доз вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи для Молдавии, из них 62 тысячи вакцин предназначено Приднестровью.Красносельский уточнил, что в первоочередном порядке должны быть привиты пенсионеры. "Из ожидаемого транша на вакцинацию этой категории граждан будут выделены 48 000 флаконов. Остальные пойдут на вакцинацию медиков, педагогов, военнослужащих, а также лиц, активно контактирующих по долгу службы с населением. Ажиотаж вокруг прививочной кампании препаратом "Спутник V" ожидаем. Важно не допустить хаоса. Все должно пройти планомерно", - отметил глава ПМР.По данным минздрава ПМР пока привиты первой дозой вакцины 2169 жителей республики (941 вакциной Pfizer и 1228 человек вакциной AstraZeneca).По данным оперативного штаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 46 825 приднестровцев, скончались 1077 инфицированных, 42 903 человек выздоровели.
https://ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727569411.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, в мире

В Приднестровье 15 тысяч жителей записались на прививку "Спутником V"

15:45 24.04.2021
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Sputnik V в аэропорту Кишинева
Разгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Sputnik V в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Sputnik / Михай Карауш
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ТИРАСПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский рассказал о желании порядка 15 тысяч жителей ПМР привиться российской вакциной "Спутник V".
"Все мы ждем российскую вакцину. О желании привиться "Спутник V" заявили порядка 15 000 приднестровцев – это только те, кто уже подал заявку. Ждать осталось совсем недолго. Российский самолет с вакциной для приднестровцев уже приземлился", - написал Красносельский в своем Telegram.
Мифы о коронавирусе и вакцинации - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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В субботу из Москвы в кишиневской аэропорту приземлился самолет МЧС РФ со 142 тысячами доз вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи для Молдавии, из них 62 тысячи вакцин предназначено Приднестровью.
Красносельский уточнил, что в первоочередном порядке должны быть привиты пенсионеры. "Из ожидаемого транша на вакцинацию этой категории граждан будут выделены 48 000 флаконов. Остальные пойдут на вакцинацию медиков, педагогов, военнослужащих, а также лиц, активно контактирующих по долгу службы с населением. Ажиотаж вокруг прививочной кампании препаратом "Спутник V" ожидаем. Важно не допустить хаоса. Все должно пройти планомерно", - отметил глава ПМР.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
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По данным минздрава ПМР пока привиты первой дозой вакцины 2169 жителей республики (941 вакциной Pfizer и 1228 человек вакциной AstraZeneca).
По данным оперативного штаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 46 825 приднестровцев, скончались 1077 инфицированных, 42 903 человек выздоровели.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Вадим КрасносельскийПриднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
 
 
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