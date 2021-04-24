https://ria.ru/20210424/sputnikv-1729771738.html

В Приднестровье 15 тысяч жителей записались на прививку "Спутником V"

В Приднестровье 15 тысяч жителей записались на прививку "Спутником V"

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский рассказал о желании порядка 15 тысяч жителей ПМР привиться российской вакциной... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T15:45

2021-04-24T15:45

2021-04-24T15:45

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

вадим красносельский

приднестровская молдавская республика

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский рассказал о желании порядка 15 тысяч жителей ПМР привиться российской вакциной "Спутник V"."Все мы ждем российскую вакцину. О желании привиться "Спутник V" заявили порядка 15 000 приднестровцев – это только те, кто уже подал заявку. Ждать осталось совсем недолго. Российский самолет с вакциной для приднестровцев уже приземлился", - написал Красносельский в своем Telegram.В субботу из Москвы в кишиневской аэропорту приземлился самолет МЧС РФ со 142 тысячами доз вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи для Молдавии, из них 62 тысячи вакцин предназначено Приднестровью.Красносельский уточнил, что в первоочередном порядке должны быть привиты пенсионеры. "Из ожидаемого транша на вакцинацию этой категории граждан будут выделены 48 000 флаконов. Остальные пойдут на вакцинацию медиков, педагогов, военнослужащих, а также лиц, активно контактирующих по долгу службы с населением. Ажиотаж вокруг прививочной кампании препаратом "Спутник V" ожидаем. Важно не допустить хаоса. Все должно пройти планомерно", - отметил глава ПМР.По данным минздрава ПМР пока привиты первой дозой вакцины 2169 жителей республики (941 вакциной Pfizer и 1228 человек вакциной AstraZeneca).По данным оперативного штаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 46 825 приднестровцев, скончались 1077 инфицированных, 42 903 человек выздоровели.

https://ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727569411.html

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, в мире