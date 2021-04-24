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Додон сообщил, что вылетает из России в Молдавию с партией "Спутника V"
Додон сообщил, что вылетает из России в Молдавию с партией "Спутника V"
Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон сообщил, что вылетает из Москвы в Молдавию с гуманитарной помощью от России в виде партии вакцины от COVID... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:17
2021-04-24T11:17
2021-04-24T13:51
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон сообщил, что вылетает из Москвы в Молдавию с гуманитарной помощью от России в виде партии вакцины от COVID "Спутник V".Додон в пятницу отправился с однодневным рабочим визитом в Россию, он провел встречу с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком, обсуждались вопросы двусторонней повестки."Вылетаю из Москвы на Родину с ценным грузом гуманитарной помощи от наших российских друзей", — сообщил он в Telegram-канале.По его словам, будет еще одна партия.Ранее Додон говорил, что до конца недели в Молдавию может быть доставлена партия вакцины "Спутник V", выделенная республике в качестве гуманитарной помощи. Пресс-служба парламента Молдавии сообщила, что вакцина "Спутник V" прибудет в страну 24 апреля."Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек. Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиий (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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коронавирус covid-19, россия, игорь додон, молдавия, в мире