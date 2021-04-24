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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210424/sputnikv-1729749634.html
Додон сообщил, что вылетает из России в Молдавию с партией "Спутника V"
Додон сообщил, что вылетает из России в Молдавию с партией "Спутника V"
Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон сообщил, что вылетает из Москвы в Молдавию с гуманитарной помощью от России в виде партии вакцины от COVID... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:17
2021-04-24T13:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
игорь додон
молдавия
в мире
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон сообщил, что вылетает из Москвы в Молдавию с гуманитарной помощью от России в виде партии вакцины от COVID "Спутник V".Додон в пятницу отправился с однодневным рабочим визитом в Россию, он провел встречу с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком, обсуждались вопросы двусторонней повестки."Вылетаю из Москвы на Родину с ценным грузом гуманитарной помощи от наших российских друзей", — сообщил он в Telegram-канале.По его словам, будет еще одна партия.Ранее Додон говорил, что до конца недели в Молдавию может быть доставлена партия вакцины "Спутник V", выделенная республике в качестве гуманитарной помощи. Пресс-служба парламента Молдавии сообщила, что вакцина "Спутник V" прибудет в страну 24 апреля."Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек. Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиий (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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коронавирус covid-19, россия, игорь додон, молдавия, в мире

Додон сообщил, что вылетает из России в Молдавию с партией "Спутника V"

11:17 24.04.2021 (обновлено: 13:51 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон сообщил, что вылетает из Москвы в Молдавию с гуманитарной помощью от России в виде партии вакцины от COVID "Спутник V".
Додон в пятницу отправился с однодневным рабочим визитом в Россию, он провел встречу с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком, обсуждались вопросы двусторонней повестки.
"Вылетаю из Москвы на Родину с ценным грузом гуманитарной помощи от наших российских друзей", — сообщил он в Telegram-канале.
По его словам, будет еще одна партия.
Ранее Додон говорил, что до конца недели в Молдавию может быть доставлена партия вакцины "Спутник V", выделенная республике в качестве гуманитарной помощи. Пресс-служба парламента Молдавии сообщила, что вакцина "Спутник V" прибудет в страну 24 апреля.
"Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек. Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиий (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
 
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