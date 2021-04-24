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Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую девушку
Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую девушку
Спасатели вытащили из Москвы-реки тонувшую девушку, пострадавшую передали медикам, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 14.05.2021
2021-04-24T13:33
2021-05-14T13:33
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москва
происшествия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Спасатели вытащили из Москвы-реки тонувшую девушку, пострадавшую передали медикам, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ.По информации ведомства, утром 24 апреля на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Ленинские горы" поступил сигнал о тонущей девушке в районе Краснопресненской набережной у дома 2/1. По тревоге немедленно выехала дежурная смена спасателей."В 5,3 километра от станции спасатели обнаружили тонущую женщину. Пострадавшую подняли из воды на борт катера", - говорится в сообщении.Отмечается, что девушку 28 лет доставили к ближайшему пирсу, для передачи работникам скорой медицинской помощи.Причину своего нахождения спасенная в воде не объяснила.
https://ria.ru/20210326/spasateli-1603005652.html
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гочсипб, москва, происшествия

Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую девушку

13:33 24.04.2021 (обновлено: 13:33 14.05.2021)
 
© Департамент ГОЧСиПБ МосквыСпасатели в Москве
Спасатели в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Департамент ГОЧСиПБ Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Спасатели вытащили из Москвы-реки тонувшую девушку, пострадавшую передали медикам, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ.
По информации ведомства, утром 24 апреля на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Ленинские горы" поступил сигнал о тонущей девушке в районе Краснопресненской набережной у дома 2/1. По тревоге немедленно выехала дежурная смена спасателей.
"В 5,3 километра от станции спасатели обнаружили тонущую женщину. Пострадавшую подняли из воды на борт катера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девушку 28 лет доставили к ближайшему пирсу, для передачи работникам скорой медицинской помощи.
Причину своего нахождения спасенная в воде не объяснила.
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