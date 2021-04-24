https://ria.ru/20210424/spasateli-1732300159.html

Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую девушку

Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую девушку

Спасатели вытащили из Москвы-реки тонувшую девушку, пострадавшую передали медикам, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 14.05.2021

2021-04-24T13:33

2021-04-24T13:33

2021-05-14T13:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

гочсипб

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587293154_0:154:2970:1825_1920x0_80_0_0_8327853b0b34c6ddb8859d010f286b98.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Спасатели вытащили из Москвы-реки тонувшую девушку, пострадавшую передали медикам, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ.По информации ведомства, утром 24 апреля на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Ленинские горы" поступил сигнал о тонущей девушке в районе Краснопресненской набережной у дома 2/1. По тревоге немедленно выехала дежурная смена спасателей."В 5,3 километра от станции спасатели обнаружили тонущую женщину. Пострадавшую подняли из воды на борт катера", - говорится в сообщении.Отмечается, что девушку 28 лет доставили к ближайшему пирсу, для передачи работникам скорой медицинской помощи.Причину своего нахождения спасенная в воде не объяснила.

https://ria.ru/20210326/spasateli-1603005652.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, москва, происшествия