Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210424/skoraya-1729739114.html
Житель Пензы угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов к его отцу
Житель Пензы угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов к его отцу
Житель Пензы задержан по подозрению в том, что применил силу к медработникам и угнал автомобиль скорой помощи, на котором бригада медиков прибыла на вызов к его РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T08:50
2021-04-24T08:50
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg
САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Житель Пензы задержан по подозрению в том, что применил силу к медработникам и угнал автомобиль скорой помощи, на котором бригада медиков прибыла на вызов к его отцу, сообщило областное управление СК РФ.Уточняется, что преступление пресекли сотрудники правоохранительных органов. Задержанный подозревается по статье УК РФ "Угон транспортного средства с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Ему грозит до семи лет заключения.По делу создана следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты, добавили в СК.
https://ria.ru/20210306/skoraya-1600236414.html
россия
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_a6e453eed6e2dc2584e8c12978bd8c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия

Житель Пензы угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов к его отцу

08:50 24.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Житель Пензы задержан по подозрению в том, что применил силу к медработникам и угнал автомобиль скорой помощи, на котором бригада медиков прибыла на вызов к его отцу, сообщило областное управление СК РФ.
"Установлено, что в ночь на 23 апреля 2021 года на улице Карпинского города Пензы мужчина 1979 года рождения применил насилие в отношении врача-реаниматолога, а также водителя ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи", прибывших на место для оказания медицинской помощи отцу подозреваемого. В результате своих преступных действий мужчина неправомерно без цели хищения завладел автомашиной скорой помощи… В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что преступление пресекли сотрудники правоохранительных органов. Задержанный подозревается по статье УК РФ "Угон транспортного средства с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Ему грозит до семи лет заключения.
По делу создана следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты, добавили в СК.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 23:17
В Москве дебоширы заперли врачей в лифте и попытались угнать скорую
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПензаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния