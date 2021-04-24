https://ria.ru/20210424/skoraya-1729739114.html

Житель Пензы угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов к его отцу

Житель Пензы угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов к его отцу

Житель Пензы задержан по подозрению в том, что применил силу к медработникам и угнал автомобиль скорой помощи, на котором бригада медиков прибыла на вызов к его РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T08:50

2021-04-24T08:50

2021-04-24T08:50

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пенза

происшествия

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САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Житель Пензы задержан по подозрению в том, что применил силу к медработникам и угнал автомобиль скорой помощи, на котором бригада медиков прибыла на вызов к его отцу, сообщило областное управление СК РФ.Уточняется, что преступление пресекли сотрудники правоохранительных органов. Задержанный подозревается по статье УК РФ "Угон транспортного средства с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Ему грозит до семи лет заключения.По делу создана следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты, добавили в СК.

https://ria.ru/20210306/skoraya-1600236414.html

россия

пенза

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия