https://ria.ru/20210424/skoraya-1729739114.html
Житель Пензы угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов к его отцу
Житель Пензы угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов к его отцу
Житель Пензы задержан по подозрению в том, что применил силу к медработникам и угнал автомобиль скорой помощи, на котором бригада медиков прибыла на вызов к его РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T08:50
2021-04-24T08:50
2021-04-24T08:50
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Житель Пензы задержан по подозрению в том, что применил силу к медработникам и угнал автомобиль скорой помощи, на котором бригада медиков прибыла на вызов к его отцу, сообщило областное управление СК РФ.Уточняется, что преступление пресекли сотрудники правоохранительных органов. Задержанный подозревается по статье УК РФ "Угон транспортного средства с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Ему грозит до семи лет заключения.По делу создана следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты, добавили в СК.
https://ria.ru/20210306/skoraya-1600236414.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия