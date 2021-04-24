https://ria.ru/20210424/shtrafy-1729727549.html

Юрист предупредил о новых дорожных штрафах

Юрист предупредил о новых дорожных штрафах

Речь идет о динамических знаках, которые появляются на российских дорогах. Пока система работает в тестовом формате, предполагается, что нарушения ПДД будут... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T03:15

2021-04-24T03:15

2021-04-24T03:15

позиция права

егор редин

россия

штрафы

авто

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582799707_0:303:3101:2047_1920x0_80_0_0_3235b9defa08965261331cf01051cd62.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Речь идет о динамических знаках, которые появляются на российских дорогах. Пока система работает в тестовом формате, предполагается, что нарушения ПДД будут фиксировать сразу три камеры, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.Две из них будут отслеживать момент приближения автомобиля к арке с информационным табло. После попадания автомобиля под контроль камер, произойдет фотофиксация: устройство сфотографирует машину и измерит ее скорость. Если после рамки машина поедет быстрее положенного ограничения, это зафиксирует следующая камера, которая будет стоять через 30-50 метрах. Таким образом, при соблюдении общего скоростного режима водителю должно быть достаточно времени и расстояния для снижения скорости, отметил Редин.

https://ria.ru/20210423/gibdd-1729565668.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

позиция права, егор редин, россия, штрафы, авто, общество