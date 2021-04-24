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Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
Речь идет о динамических знаках, которые появляются на российских дорогах. Пока система работает в тестовом формате, предполагается, что нарушения ПДД будут... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T03:15
2021-04-24T03:15
позиция права
егор редин
россия
штрафы
авто
общество
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Речь идет о динамических знаках, которые появляются на российских дорогах. Пока система работает в тестовом формате, предполагается, что нарушения ПДД будут фиксировать сразу три камеры, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.Две из них будут отслеживать момент приближения автомобиля к арке с информационным табло. После попадания автомобиля под контроль камер, произойдет фотофиксация: устройство сфотографирует машину и измерит ее скорость. Если после рамки машина поедет быстрее положенного ограничения, это зафиксирует следующая камера, которая будет стоять через 30-50 метрах. Таким образом, при соблюдении общего скоростного режима водителю должно быть достаточно времени и расстояния для снижения скорости, отметил Редин.
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позиция права, егор редин, россия, штрафы, авто, общество

Юрист предупредил о новых дорожных штрафах

03:15 24.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Речь идет о динамических знаках, которые появляются на российских дорогах. Пока система работает в тестовом формате, предполагается, что нарушения ПДД будут фиксировать сразу три камеры, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.
Две из них будут отслеживать момент приближения автомобиля к арке с информационным табло. После попадания автомобиля под контроль камер, произойдет фотофиксация: устройство сфотографирует машину и измерит ее скорость.
"Имеет значение, что на снимок в таком случае попадет не только изображение автомобиля и его госномер, но и сам знак переменной информации. Это нужно, чтобы исключить любые спорные моменты и доказать, что даже если обозначение на табло сменилось незадолго до появления автомобиля, при подъезде к рамке водитель точно мог видеть знак ограничения скорости и снизить скорость в соответствии с ним", — указывает юрист.
Если после рамки машина поедет быстрее положенного ограничения, это зафиксирует следующая камера, которая будет стоять через 30-50 метрах. Таким образом, при соблюдении общего скоростного режима водителю должно быть достаточно времени и расстояния для снижения скорости, отметил Редин.
Сотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 06:02
ГИБДД подготовила новые правила дорожного движения
 
Позиция праваЕгор РединРоссияШтрафыАвтоОбщество
 
 
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