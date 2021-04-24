https://ria.ru/20210424/reshenie-1729757824.html

ЕС осудил решение о присвоении "Медузе"* статуса иноагента

ЕС осудил решение о присвоении "Медузе"* статуса иноагента

Евросоюз критикует решение российских властей о включении "Медузы"* в список СМИ-иностранных агентов, говорится в заявлении пресс-службы Внешнеполитической... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T12:54

2021-04-24T12:54

2021-04-24T21:54

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БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Евросоюз критикует решение российских властей о включении "Медузы"* в список СМИ-иностранных агентов, говорится в заявлении пресс-службы Внешнеполитической службы ЕС (ЕВС).Ранее на сайте Минюста РФ появилось сообщение о том, что "Медуза" внесена в список СМИ-иноагентов.На притеснение СМИ в странах Балтии, в частности, Sputnik Латвия и Baltnews, и включение российских СМИ в иноагенты в США ЕС не реагировал.Крайне тревожит то, что российские власти "продолжают ограничивать работу независимых медиа-платформ", а также отдельных журналистов и других медиа-субъектов, пишет ЕВС."Это противоречит международным обязательствам России и обязательствам в области прав человека", - считают в ЕС.Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре.Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.В ГД ранее заявляли, что новый проект о регулировании деятельности физлиц и организаций-иноагентов не нарушает ничьи конституционные права, инициатива сделает деятельность организаций и лиц с таким статусом прозрачнее. В ОП РФ также отметили, что законопроект не ущемляет интересы гражданского общества.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210423/meduza-1729652114.html

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729571910.html

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россия, балтия, sputnik латвия, госдума рф, евросоюз, сша