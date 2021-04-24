https://ria.ru/20210424/repressii-1729768836.html

Медведчук обвинил команду Зеленского в репрессиях против оппонентов

Медведчук обвинил команду Зеленского в репрессиях против оппонентов

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук считает, что команда президента Украины Владимира Зеленского развернула... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T15:07

2021-04-24T15:07

2021-04-24T15:07

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

виктор медведчук

youtube

владимир зеленский

дублин

украина

в мире

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КИЕВ, 24 апр - РИА Новости. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук считает, что команда президента Украины Владимира Зеленского развернула репрессии в отношении своих политических оппонентов, в стране происходит наступление на свободу слова и основополагающие принципы демократии.Ранее YouTube заблокировал каналы "112 Украина" ZIK и NEWSONE на территории Украины. Телеканал "Перший Незалежний" обратился в офис YouTube в Дублине с апелляцией на решение о блокировке каналов "112 Украина", ZIK и NEWSONE на платформе, для вещания созданы еще три альтернативных площадки. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поблагодарил платформу YouTube за блокировку каналов."Команда Зеленского развернула настоящие репрессии в отношении своих политических оппонентов, в стране происходит невиданное до сих пор наступление на свободу слова и основополагающие принципы демократии", - написал он в Twitter.В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube и работают из одной студии.

https://ria.ru/20210415/zelenskiy-1728287346.html

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html

дублин

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, youtube, владимир зеленский, дублин, украина, в мире