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Израиль заявил о пуске ракеты из сектора Газа
Израиль заявил о пуске ракеты из сектора Газа
Одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T21:36
2021-04-24T21:36
2021-04-24T23:06
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии."Ракета была выпущена из сектора Газа. Она была перехвачена системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении военных.Сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в городе Сдерот и в районах, прилегающих к сектору Газа на юге Израиля."Ракета, выпущенная из сектора Газа, разорвалась у забора безопасности", - говорится в сообщении.Тридцать шесть ракет были выпущены из сектора Газа по южным районам Израиля минувшей ночью, шесть из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Нынешняя эскалация стала самой крупной за много месяцев.
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РИА Новости
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сектор газа, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии.
"Ракета была выпущена из сектора Газа. Она была перехвачена системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении военных.
Сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в городе Сдерот и в районах, прилегающих к сектору Газа на юге Израиля
.
"Ракета, выпущенная из сектора Газа, разорвалась у забора безопасности", - говорится в сообщении.
Тридцать шесть ракет были выпущены из сектора Газа по южным районам Израиля минувшей ночью, шесть из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Нынешняя эскалация стала самой крупной за много месяцев.