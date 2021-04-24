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Умер "крестный отец телевизионного кино" Чарльз Фрайс
Умер "крестный отец телевизионного кино" Чарльз Фрайс
Известный американский кино- и телепродюсер, "крестный отец телевизионного кино" Чарльз Фрайс умер в возрасте 92 лет, сообщило издание Variety. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T10:13
2021-04-24T10:13
2021-04-24T15:44
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Известный американский кино- и телепродюсер, "крестный отец телевизионного кино" Чарльз Фрайс умер в возрасте 92 лет, сообщило издание Variety.Фрайс был исполнительным продюсером телесериала "Удивительный человек-паук", а также мини-сериала "Марсианские хроники" по мотивам книги Рэя Брэдбери. За свою шестидесятилетнюю карьеру он участвовал в производстве более 140 телефильмов и мини-сериалов, пяти тысяч эпизодов различных телешоу и более чем 40 театральных фильмов, в том числе "Люди-кошки".Начав свой путь продюсера в компании Metromedia Productions в 1970-х, позже Фрайс создал свою собственную компанию Fries Entertainment, которая выпускала тематические фильмы. Он был пожизненным членом Гильдии продюсеров и получил множество наград за заслуги в сфере телепродюсирования.В 2013 году были опубликованы его мемуары под названием "Чак Фрайс: крестный отец телевизионного кино. История телевидения".Помимо телевизионной карьеры, Фрайс также на протяжении многих лет был членом фонда Caucus Foundation, который предоставляет гранты, финансовую поддержку молодому поколению продюсеров, сценаристов и режиссеров.
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кино и сериалы, сша
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Известный американский
кино- и телепродюсер, "крестный отец телевизионного кино" Чарльз Фрайс умер в возрасте 92 лет, сообщило издание Variety
.
Фрайс был исполнительным продюсером телесериала "Удивительный человек-паук", а также мини-сериала "Марсианские хроники" по мотивам книги Рэя Брэдбери. За свою шестидесятилетнюю карьеру он участвовал в производстве более 140 телефильмов и мини-сериалов, пяти тысяч эпизодов различных телешоу и более чем 40 театральных фильмов, в том числе "Люди-кошки".
Начав свой путь продюсера в компании Metromedia Productions в 1970-х, позже Фрайс создал свою собственную компанию Fries Entertainment, которая выпускала тематические фильмы. Он был пожизненным членом Гильдии продюсеров и получил множество наград за заслуги в сфере телепродюсирования.
В 2013 году были опубликованы его мемуары под названием "Чак Фрайс: крестный отец телевизионного кино. История телевидения".
Помимо телевизионной карьеры, Фрайс также на протяжении многих лет был членом фонда Caucus Foundation, который предоставляет гранты, финансовую поддержку молодому поколению продюсеров, сценаристов и режиссеров.