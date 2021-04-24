При пожаре в кемеровском общежитии погиб человек
14:59 24.04.2021 (обновлено: 16:58 24.04.2021)
КЕМЕРОВО, 24 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в общежитии в Кемерово, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Ранее МЧС сообщило, что в пятиэтажном общежитии в Кемерово по улице Коммунистической загорелись две комнаты на пятом этаже. Велась эвакуация людей, спасены 18 человек, трое из них дети. На данный момент пожар полностью ликвидирован.
"Предварительно, один человек погиб и один пострадал", - сообщил собеседник агентства.
Следователи СУСК по Кемеровской области подтвердили гибель мужчины на пожаре в общежитии в Кемерово, а также отравление женщины угарным газом, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.
"Двадцать четвертого апреля около 18 часов (14.00 мск) поступило сообщение о том, что в одной из комнат общежития в Центральном районе города Кемерово после тушения пожара обнаружено тело 62-летнего мужчины со следами сильного термического воздействия, с этого же адреса с отравлением угарным газом госпитализирована женщина", – говорится в сообщении.
По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области проводят доследственную проверку.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. В рамках проверки будет установлена точная причина возгорания. Судебно-медицинская экспертиза определит причину смерти пострадавшего. В данный момент на месте происшествия работает следственная группа.