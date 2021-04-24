https://ria.ru/20210424/pozhar-1729767644.html

При пожаре в кемеровском общежитии погиб человек

При пожаре в кемеровском общежитии погиб человек

Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в общежитии в Кемерово, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T14:59

2021-04-24T14:59

2021-04-24T16:58

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 24 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в общежитии в Кемерово, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее МЧС сообщило, что в пятиэтажном общежитии в Кемерово по улице Коммунистической загорелись две комнаты на пятом этаже. Велась эвакуация людей, спасены 18 человек, трое из них дети. На данный момент пожар полностью ликвидирован."Предварительно, один человек погиб и один пострадал", - сообщил собеседник агентства.Следователи СУСК по Кемеровской области подтвердили гибель мужчины на пожаре в общежитии в Кемерово, а также отравление женщины угарным газом, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области проводят доследственную проверку.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. В рамках проверки будет установлена точная причина возгорания. Судебно-медицинская экспертиза определит причину смерти пострадавшего. В данный момент на месте происшествия работает следственная группа.

https://ria.ru/20210424/zaderzhanie-1729750876.html

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россия

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, происшествия