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В Сургуте двое детей погибли при пожаре в частном доме
В Сургуте двое детей погибли при пожаре в частном доме
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Сургуте (ХМАО), еще два человека пострадали, сообщили РИА Новости в прокуратуре Югры. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T07:41
2021-04-24T07:41
2021-04-24T11:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сургут
ханты-мансийск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 апр - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Сургуте (ХМАО), еще два человека пострадали, сообщили РИА Новости в прокуратуре Югры.Согласно информации окружного управления МЧС, пожар в частном доме в садовом товариществе "Виктория" произошел после полуночи по московскому времени. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло около часа, причины случившегося выясняются.По его словам, дети находились в доме вместе с бабушкой и дедушкой, которые госпитализированы с ожогами.Надзорный орган планирует дать оценку соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, работе органов профилактики с указанной семьей, добавили в ведомстве.Пожар в частном доме в Сургуте (ХМАО), где погибли двое детей, возник из-за неосторожного обращения с огнем, возбуждено дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.Источник РИА Новости в местных экстренных службах уточнил, что дети были отрезаны от взрослых из-за того, что лестница, ведущая на второй этаж дома, загорелась. По его словам, предполагается, что к пожару могло привести нарушение правил эксплуатации печи.Двое детей в Сургуте (ХМАО) погибли при пожаре в частном доме бабушки и дедушки, к которым их привезли на выходные, семья благополучная, сообщил начальник управления ГО и ЧС администрации города Олег Пухтеев.В свою очередь, замначальника первого отряда Федеральной противопожарной службы по Югре Павел Груздев уточнил, что в сгоревшем доме находилось четыре газовых баллона, которые периодически взрывались, а само сообщение о возгорании пришло в экстренные службы поздно."Взрослые эвакуировались сами, они пытались спасти детей. Состояние у них шоковое, множественные ожоги", - пояснил журналистам Груздев.
https://ria.ru/20210424/pozhar-1729735963.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сургут, ханты-мансийск, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 апр - РИА Новости.
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Сургуте
(ХМАО), еще два человека пострадали, сообщили РИА Новости в прокуратуре Югры.
Согласно информации окружного управления МЧС
, пожар в частном доме в садовом товариществе "Виктория" произошел после полуночи по московскому времени. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло около часа, причины случившегося выясняются.
"Прокуратурой города Сургута организована проверка по факту гибели двух несовершеннолетних детей в результате пожара в частном доме, расположенном в СОТ "Виктория", - сказал собеседник агентства.
По его словам, дети находились в доме вместе с бабушкой и дедушкой, которые госпитализированы с ожогами.
Надзорный орган планирует дать оценку соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, работе органов профилактики с указанной семьей, добавили в ведомстве.
Пожар в частном доме в Сургуте (ХМАО), где погибли двое детей, возник из-за неосторожного обращения с огнем, возбуждено дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ
.
"По версии следствия, 24 апреля... в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание дачного дома, расположенного в СОТе "Виктория" города Сургут. В результате пожара погибли дети трех и семи лет, находившиеся на втором этаже дома во время возгорания", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
Источник РИА Новости в местных экстренных службах уточнил, что дети были отрезаны от взрослых из-за того, что лестница, ведущая на второй этаж дома, загорелась. По его словам, предполагается, что к пожару могло привести нарушение правил эксплуатации печи.
Двое детей в Сургуте (ХМАО) погибли при пожаре в частном доме бабушки и дедушки, к которым их привезли на выходные, семья благополучная, сообщил начальник управления ГО и ЧС администрации города Олег Пухтеев.
"По предварительной информации, детей привезли к бабушке и дедушке на выходные. По имеющимся данным, семья была благополучная, нигде на учете не состояла", - сказал Пухтеев журналистам.
В свою очередь, замначальника первого отряда Федеральной противопожарной службы по Югре Павел Груздев уточнил, что в сгоревшем доме находилось четыре газовых баллона, которые периодически взрывались, а само сообщение о возгорании пришло в экстренные службы поздно.
"Взрослые эвакуировались сами, они пытались спасти детей. Состояние у них шоковое, множественные ожоги", - пояснил журналистам Груздев.