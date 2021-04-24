https://ria.ru/20210424/pozhar-1729736888.html

В Сургуте двое детей погибли при пожаре в частном доме

В Сургуте двое детей погибли при пожаре в частном доме

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Сургуте (ХМАО), еще два человека пострадали, сообщили РИА Новости в прокуратуре Югры. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T07:41

2021-04-24T07:41

2021-04-24T11:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сургут

ханты-мансийск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 апр - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Сургуте (ХМАО), еще два человека пострадали, сообщили РИА Новости в прокуратуре Югры.Согласно информации окружного управления МЧС, пожар в частном доме в садовом товариществе "Виктория" произошел после полуночи по московскому времени. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло около часа, причины случившегося выясняются.По его словам, дети находились в доме вместе с бабушкой и дедушкой, которые госпитализированы с ожогами.Надзорный орган планирует дать оценку соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, работе органов профилактики с указанной семьей, добавили в ведомстве.Пожар в частном доме в Сургуте (ХМАО), где погибли двое детей, возник из-за неосторожного обращения с огнем, возбуждено дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.Источник РИА Новости в местных экстренных службах уточнил, что дети были отрезаны от взрослых из-за того, что лестница, ведущая на второй этаж дома, загорелась. По его словам, предполагается, что к пожару могло привести нарушение правил эксплуатации печи.Двое детей в Сургуте (ХМАО) погибли при пожаре в частном доме бабушки и дедушки, к которым их привезли на выходные, семья благополучная, сообщил начальник управления ГО и ЧС администрации города Олег Пухтеев.В свою очередь, замначальника первого отряда Федеральной противопожарной службы по Югре Павел Груздев уточнил, что в сгоревшем доме находилось четыре газовых баллона, которые периодически взрывались, а само сообщение о возгорании пришло в экстренные службы поздно."Взрослые эвакуировались сами, они пытались спасти детей. Состояние у них шоковое, множественные ожоги", - пояснил журналистам Груздев.

https://ria.ru/20210424/pozhar-1729735963.html

https://ria.ru/20210423/pozhar-1729724011.html

сургут

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сургут, ханты-мансийск, происшествия