В Госдеп вызвали временного поверенного в делах России в США
07:31 24.04.2021 (обновлено: 09:21 24.04.2021)
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Временного поверенного в делах России в США Сергея Кошелева вызвали в Госдепартамент, сообщило посольство в Вашингтоне на своей странице в Twitter.
Поводом для вызова в бюро Госдепа по делам Европы и Евразии назвали обеспокоенность "дестабилизирующими действиями", которые Россия якобы осуществляет в евроатлантическом регионе, и желание продемонстрировать поддержку Чехии.
Дипломат воспользовался встречей, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес Москвы, подчеркнули в посольстве.
Советник-посланник Сергей Кошелев занимает пост временного поверенного в делах России в США, так как посла Анатолия Антонова еще в марте пригласили в Москву для консультаций.
Вашингтон 15 апреля ввел очередные антироссийские санкции, под которые попали 32 физических и юридических лица, а также объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Кроме того, два дня спустя Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 дипломатов.
Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии. Прага сочла этот шаг чрезмерным и потребовала вернуть высылаемых обратно. Россия на ультиматум не отреагировала, тогда Чехия объявила, что уравнивает состав российского посольства с числом своих дипломатов в Москве. В результате в представительствах обеих стран должно остаться по семь дипломатов и 25 других работников.
В Кремле обвинения в причастности к взрыву на арсенале назвали возмутительными и голословными, а представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". По ее словам, за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить собственные внутренние проблемы.