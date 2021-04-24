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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Дождь, низкое атмосферное давление и до плюс семи градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T08:58
2021-04-24T08:58
2021-04-24T08:58
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дождь, низкое атмосферное давление и до плюс семи градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже положенных по климату значений.Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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михаил леус, москва, общество