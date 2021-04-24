https://ria.ru/20210424/pivo-1729771567.html
В Госдуме ответили на сообщения о возможном запрете импорта чешского пива
В Госдуме ответили на сообщения о возможном запрете импорта чешского пива
Отношения с Чехией нужно налаживать, а не ухудшать введением экономических санкций. Так председатель комитета по экономической политике в Госдуме Сергей Жигарев РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T15:45
2021-04-24T15:45
2021-04-24T15:45
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чехия
экономика
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Отношения с Чехией нужно налаживать, а не ухудшать введением экономических санкций. Так председатель комитета по экономической политике в Госдуме Сергей Жигарев прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" сообщения о возможном запрете поставок пива из республики.Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах сообщил, что власти рассматривают введение запрета на импорт чешского пива в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги.Жигарев отметил популярность в России чешского хоккея и пива, а также факт того, что россияне в целом хорошо относятся к чехам.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства.Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии и назвала обвинения в причастности к инциденту на арсенале голословными.В четверг, не получив положительного ответа на требование МИД Чехии вернуть в Москву высланных дипломатов, Прага объявила о сокращении численности российского посольства.
https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html
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