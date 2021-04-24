https://ria.ru/20210424/pivo-1729771567.html

В Госдуме ответили на сообщения о возможном запрете импорта чешского пива

В Госдуме ответили на сообщения о возможном запрете импорта чешского пива

Отношения с Чехией нужно налаживать, а не ухудшать введением экономических санкций. Так председатель комитета по экономической политике в Госдуме Сергей Жигарев РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T15:45

2021-04-24T15:45

2021-04-24T15:45

россия

госдума рф

мид чехии

чехия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150106/20/1501062075_0:109:1974:1219_1920x0_80_0_0_90c9e968ff18cdc22d4e9dd95ac3dfcd.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Отношения с Чехией нужно налаживать, а не ухудшать введением экономических санкций. Так председатель комитета по экономической политике в Госдуме Сергей Жигарев прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" сообщения о возможном запрете поставок пива из республики.Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах сообщил, что власти рассматривают введение запрета на импорт чешского пива в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги.Жигарев отметил популярность в России чешского хоккея и пива, а также факт того, что россияне в целом хорошо относятся к чехам.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства.Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии и назвала обвинения в причастности к инциденту на арсенале голословными.В четверг, не получив положительного ответа на требование МИД Чехии вернуть в Москву высланных дипломатов, Прага объявила о сокращении численности российского посольства.

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

https://ria.ru/20210423/dokazatelstva-1729567686.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, мид чехии, чехия, экономика