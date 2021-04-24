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https://ria.ru/20210424/pashinyan-1729791953.html
Пашинян прокомментировал решение Байдена о признании геноцида армян
Пашинян прокомментировал решение Байдена о признании геноцида армян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором приветствовал признание им геноцида армян в Османской... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T19:23
2021-04-24T21:12
никол пашинян
джо байден
сша
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором приветствовал признание им геноцида армян в Османской империи.Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи."Народ Армении, армяне всего мира, с большим воодушевлением восприняли ваше послание с официальным признанием и осуждением осуществленного в 1915-1923 годах геноцида армян. Высоко оцениваю вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути к истине и исторической справедливости, неоценимой поддержкой наследников жертв геноцида армян", - говорится в письме, размещенном на странице Пашиняна в Facebook.Он напомнил о принятой в 2019 году резолюции о признании геноцида армян обеими палатами Конгресса США, подчеркнув, что посланием Байдена процесс признания США геноцида армян достигло своей цели.По мнению премьера, признание геноцида армян позволяет не только отдать дань памяти 1,5 миллиона невинных жертв, но и предотвратить повторение подобных преступлений."Для Республики Армения признание - это вопрос как истины, исторической справедливости, так и безопасности, особенно в свете событий, произошедших в нашем регионе в прошлом году", - отмечается в письме Пашиняна.Он добавил, что признание геноцида армян Соединенными Штатами является необходимым посланием международному сообществу, которое подтверждает верховенство прав человека и ценностей в международных отношениях. "С этой точки зрения, это вдохновляющий пример для всех, кто хочет вместе построить справедливое, толерантное и международное общество", - говорится в послании.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Реакция жителей Еревана на признание Байденом геноцида армян
Вот так в Ереване отреагировали на признание президентом США геноцида армян в Османской империи. Видео корреспондента @SputnikArmenia. @SputnikLive
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никол пашинян, джо байден, сша, армения, в мире

Пашинян прокомментировал решение Байдена о признании геноцида армян

19:23 24.04.2021 (обновлено: 21:12 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором приветствовал признание им геноцида армян в Османской империи.
Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.
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"Народ Армении, армяне всего мира, с большим воодушевлением восприняли ваше послание с официальным признанием и осуждением осуществленного в 1915-1923 годах геноцида армян. Высоко оцениваю вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути к истине и исторической справедливости, неоценимой поддержкой наследников жертв геноцида армян", - говорится в письме, размещенном на странице Пашиняна в Facebook.
Он напомнил о принятой в 2019 году резолюции о признании геноцида армян обеими палатами Конгресса США, подчеркнув, что посланием Байдена процесс признания США геноцида армян достигло своей цели.
По мнению премьера, признание геноцида армян позволяет не только отдать дань памяти 1,5 миллиона невинных жертв, но и предотвратить повторение подобных преступлений.
"Для Республики Армения признание - это вопрос как истины, исторической справедливости, так и безопасности, особенно в свете событий, произошедших в нашем регионе в прошлом году", - отмечается в письме Пашиняна.
Он добавил, что признание геноцида армян Соединенными Штатами является необходимым посланием международному сообществу, которое подтверждает верховенство прав человека и ценностей в международных отношениях. "С этой точки зрения, это вдохновляющий пример для всех, кто хочет вместе построить справедливое, толерантное и международное общество", - говорится в послании.
 
Никол ПашинянДжо БайденСШААрменияВ мире
 
 
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