https://ria.ru/20210424/parad-1729763603.html

В Москве проверяют мосты, тоннели и путепроводы на маршруте парада Победы

В Москве проверяют мосты, тоннели и путепроводы на маршруте парада Победы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проверяют техническое состояние 53 инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T14:08

2021-04-24T14:08

2021-04-24T14:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

парад победы

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729579875_0:190:3108:1938_1920x0_80_0_0_c365c7ed41b3875c68ff2d4e0c52849b.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проверяют техническое состояние 53 инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на параде Победы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что специалисты также проводят контрольные измерения сооружений, чтобы подтвердить возможность проезда техники, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождение колонн.

https://ria.ru/20210424/parad-1729739432.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, парад победы, петр бирюков, москва, общество