В Москве проверяют мосты, тоннели и путепроводы на маршруте парада Победы
14:08 24.04.2021 (обновлено: 14:25 24.04.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ГБУ "Автомобильные дороги" наносит дорожную разметку для репетиции военного парада
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проверяют техническое состояние 53 инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на параде Победы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"На маршруте следования военной техники расположены 53 инженерных сооружения - путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели. Традиционно каждый год перед парадом их тщательно обследуют. В их числе Крылатский, Карамышевский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Можайский путепровод и другие объекты", - сообщил Бирюков, слова которого приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.
Заммэра подчеркнул, что специалисты также проводят контрольные измерения сооружений, чтобы подтвердить возможность проезда техники, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождение колонн.