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В Москве проверяют мосты, тоннели и путепроводы на маршруте парада Победы
В Москве проверяют мосты, тоннели и путепроводы на маршруте парада Победы
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проверяют техническое состояние 53 инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T14:08
2021-04-24T14:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
парад победы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проверяют техническое состояние 53 инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на параде Победы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что специалисты также проводят контрольные измерения сооружений, чтобы подтвердить возможность проезда техники, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождение колонн.
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городское хозяйство москвы, парад победы, петр бирюков, москва, общество

В Москве проверяют мосты, тоннели и путепроводы на маршруте парада Победы

14:08 24.04.2021 (обновлено: 14:25 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ГБУ "Автомобильные дороги" наносит дорожную разметку для репетиции военного парада
Сотрудник ГБУ Автомобильные дороги наносит дорожную разметку для репетиции военного парада - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проверяют техническое состояние 53 инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на параде Победы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"На маршруте следования военной техники расположены 53 инженерных сооружения - путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели. Традиционно каждый год перед парадом их тщательно обследуют. В их числе Крылатский, Карамышевский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Можайский путепровод и другие объекты", - сообщил Бирюков, слова которого приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.

Заммэра подчеркнул, что специалисты также проводят контрольные измерения сооружений, чтобы подтвердить возможность проезда техники, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождение колонн.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПарад ПобедыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
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