https://ria.ru/20210424/otravlenie-1729790836.html
СК завел дело после отравления детей хлором в Пензенской области
СК завел дело после отравления детей хлором в Пензенской области
Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления детей хлором в Пензенской области, сообщается на РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T19:12
2021-04-24T19:12
2021-04-24T19:51
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пензенская область
происшествия
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МОСКВА/САРАТОВ, 24 апр – РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления детей хлором в Пензенской области, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее региональная прокуратура сообщила, что в Пензенской области 18 детей отравились на занятии в бассейне, их госпитализировали, двое в тяжелом состоянии, была организована проверка."Следственным управлением Следственного комитета России по Пензенской области расследуется уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) по факту отравления хлором детей в бассейне Нижнего Ломова", - говорится в сообщении.В ходе предварительного расследования установлено, что отравление получил 21 ребенок, семеро из них госпитализированы.Как пояснила РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова, пострадавшим детям от 8 до 17 лет. Она уточнила, что среди троих детей, о госпитализации которых стало известно позже, тяжёлых случаев нет.
https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599588398.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, происшествия