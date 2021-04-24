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Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
Фотографии, которые вы размещаете на сайтах знакомств, должны быть нейтрального характера. Лучше, чтобы по ним нельзя было определить ваш адрес или места, где... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T02:25
2021-04-24T02:26
сергей кузьменко
россия
роскачество
технологии
общество
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Фотографии, которые вы размещаете на сайтах знакомств, должны быть нейтрального характера. Лучше, чтобы по ним нельзя было определить ваш адрес или места, где вы часто находитесь, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.Эксперт советует не фотографироваться для подобных сайтов с дорогими вещами и машинами, чтобы не провоцировать мошенников. Не переводите незнакомцу деньги и не пересылайте откровенные фото — их могут потом использовать для шантажа. Во время общения лучше всего как можно скорее перейти на видеосвязь, чтобы убедиться в том, что ваш собеседник — тот, за кого себя выдает."В онлайне человек может прикидываться не тем, кем является — не доверяйте незнакомцам и не сообщайте им конфиденциальную информацию, не шлите им откровенные фото", — предупреждает Кузьменко.
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сергей кузьменко, россия, роскачество, технологии, общество

Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств

02:25 24.04.2021 (обновлено: 02:26 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Фотографии, которые вы размещаете на сайтах знакомств, должны быть нейтрального характера. Лучше, чтобы по ним нельзя было определить ваш адрес или места, где вы часто находитесь, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
"Также рекомендуется не использовать то же фото, что и в социальных сетях. Тем более не слишком безопасно напрямую логиниться в приложения через соцсети с реальным именем, особенно, если в соцсетях у вас есть геотеги, по которым вас можно выследить", — считает он.
Эксперт советует не фотографироваться для подобных сайтов с дорогими вещами и машинами, чтобы не провоцировать мошенников. Не переводите незнакомцу деньги и не пересылайте откровенные фото — их могут потом использовать для шантажа.
Во время общения лучше всего как можно скорее перейти на видеосвязь, чтобы убедиться в том, что ваш собеседник — тот, за кого себя выдает.
"В онлайне человек может прикидываться не тем, кем является — не доверяйте незнакомцам и не сообщайте им конфиденциальную информацию, не шлите им откровенные фото", — предупреждает Кузьменко.
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Сергей КузьменкоРоссияРоскачествоТехнологииОбщество
 
 
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