https://ria.ru/20210424/opasnye-1729727401.html

Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств

Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств

Фотографии, которые вы размещаете на сайтах знакомств, должны быть нейтрального характера. Лучше, чтобы по ним нельзя было определить ваш адрес или места, где... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T02:25

2021-04-24T02:25

2021-04-24T02:26

сергей кузьменко

россия

роскачество

технологии

общество

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Фотографии, которые вы размещаете на сайтах знакомств, должны быть нейтрального характера. Лучше, чтобы по ним нельзя было определить ваш адрес или места, где вы часто находитесь, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.Эксперт советует не фотографироваться для подобных сайтов с дорогими вещами и машинами, чтобы не провоцировать мошенников. Не переводите незнакомцу деньги и не пересылайте откровенные фото — их могут потом использовать для шантажа. Во время общения лучше всего как можно скорее перейти на видеосвязь, чтобы убедиться в том, что ваш собеседник — тот, за кого себя выдает."В онлайне человек может прикидываться не тем, кем является — не доверяйте незнакомцам и не сообщайте им конфиденциальную информацию, не шлите им откровенные фото", — предупреждает Кузьменко.

https://ria.ru/20210117/znakomstva-1593363895.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кузьменко, россия, роскачество, технологии, общество