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https://ria.ru/20210424/onlayn-bank-1729735749.html
Эксперт рассказал, как мошенники воруют данные в онлайн-банках
Эксперт рассказал, как мошенники воруют данные в онлайн-банках
Мошенники научились находить уязвимости в программном обеспечении банковских приложений, но упростить задачу проникновения в личный кабинет могут и сами... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T07:14
2021-04-24T10:11
россия
банки
positive technologies
москва
общество
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Россиянам рассказали, как мошенники воруют их данные через онлайн-банки
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мошенники научились находить уязвимости в программном обеспечении банковских приложений, но упростить задачу проникновения в личный кабинет могут и сами граждане. Как не допустить этого и защитить свои деньги, РИА Новости рассказал руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.Обладая возможностью перехвата СМС, злоумышленник может изменить аутентификационные данные клиента и получить доступ к личному кабинету, отметил Костиков. Однако, чтобы проникнуть в личный кабинет пользователя, как правило, злоумышленникам недостаточно только иметь доступ к СМС или звонкам клиентов. Также нужна информация о логине, пароле, данных карты.Эксперт рассказал, что может упростить злоумышленнику доступ к личному кабинету пользователя. Во-первых, если логином для входа в мобильный банк служит номер телефона, то в этом случае злоумышленник сразу будет знать логин пользователя. Во-вторых, проникнуть в личный кабинет будет проще, если для восстановления доступа необходим только номер телефона и карточные данные или информация, полученная из публичного доступа или возможных утечек данных.В-третьих, СМС-уведомления, которые злоумышленники могут перехватывать. По возможности нужно переключиться на push-уведомления. "Для нивелирования данных угроз банкам необходимо добавить дополнительный фактор аутентификации при восстановлении доступа, а именно — кодовое слово, генерировать произвольные имена пользователям и разрешать их менять, добавить функционал подтверждения переводов только по push", — указал Костиков.При этом эксперт подчеркнул, что, даже попав в личный кабинет пользователя, злоумышленник столкнется с антифрод-системой банка, которая при подозрительной активности в аккаунте должна не позволить мошеннику нанести финансовый вред клиенту или свести его к минимуму.
https://ria.ru/20210419/moshennichestvo-1728877939.html
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россия, банки, positive technologies, москва, общество

Эксперт рассказал, как мошенники воруют данные в онлайн-банках

07:14 24.04.2021 (обновлено: 10:11 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мошенники научились находить уязвимости в программном обеспечении банковских приложений, но упростить задачу проникновения в личный кабинет могут и сами граждане. Как не допустить этого и защитить свои деньги, РИА Новости рассказал руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

"К сожалению, сейчас часто происходят утечки банковской информации с данными карт и персональными данными клиентов. Зная эту информацию, злоумышленник может воспользоваться функционалом восстановления доступа к личному кабинету. Сейчас обычно для этого требуется номер телефона и карточные данные", — говорит эксперт.

Обладая возможностью перехвата СМС, злоумышленник может изменить аутентификационные данные клиента и получить доступ к личному кабинету, отметил Костиков. Однако, чтобы проникнуть в личный кабинет пользователя, как правило, злоумышленникам недостаточно только иметь доступ к СМС или звонкам клиентов. Также нужна информация о логине, пароле, данных карты.
Эксперт рассказал, что может упростить злоумышленнику доступ к личному кабинету пользователя. Во-первых, если логином для входа в мобильный банк служит номер телефона, то в этом случае злоумышленник сразу будет знать логин пользователя. Во-вторых, проникнуть в личный кабинет будет проще, если для восстановления доступа необходим только номер телефона и карточные данные или информация, полученная из публичного доступа или возможных утечек данных.
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В-третьих, СМС-уведомления, которые злоумышленники могут перехватывать. По возможности нужно переключиться на push-уведомления. "Для нивелирования данных угроз банкам необходимо добавить дополнительный фактор аутентификации при восстановлении доступа, а именно — кодовое слово, генерировать произвольные имена пользователям и разрешать их менять, добавить функционал подтверждения переводов только по push", — указал Костиков.
При этом эксперт подчеркнул, что, даже попав в личный кабинет пользователя, злоумышленник столкнется с антифрод-системой банка, которая при подозрительной активности в аккаунте должна не позволить мошеннику нанести финансовый вред клиенту или свести его к минимуму.
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