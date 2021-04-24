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Падение части балкона на женщин в Ижевске попало на видео
Падение части балкона на женщин в Ижевске попало на видео
В Ижевске балконная обшивка упала на двух женщин, когда они входили в магазин. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T12:35
2021-04-24T12:35
2021-04-24T14:12
ижевск
происшествия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Ижевске балконная обшивка упала на двух женщин, когда они входили в магазин. Инцидент произошел в Ленинском районе. Обрушилась фасадная облицовка балкона многоэтажного дома, в цокольном этаже которого расположен магазин. На кадрах видно, как сверху летят куски конструкции. Женщинам едва удалось увернуться от обломков.По предварительной информации, одна из них получила травму. Удмуртское управление Следственного комитета начало проверку.
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ижевск, происшествия
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
В Ижевске
балконная обшивка упала на двух женщин, когда они входили в магазин.
Инцидент произошел в Ленинском районе. Обрушилась фасадная облицовка балкона многоэтажного дома, в цокольном этаже которого расположен магазин.
На кадрах видно, как сверху летят куски конструкции. Женщинам едва удалось увернуться от обломков.
По предварительной информации, одна из них получила травму.
Удмуртское управление Следственного комитета начало проверку.