https://ria.ru/20210424/obrushenie-1729756562.html

Падение части балкона на женщин в Ижевске попало на видео

Падение части балкона на женщин в Ижевске попало на видео

В Ижевске балконная обшивка упала на двух женщин, когда они входили в магазин. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T12:35

2021-04-24T12:35

2021-04-24T14:12

ижевск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729756673_0:0:2177:1224_1920x0_80_0_0_c26c2003eeed601b38be0990306d04a0.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Ижевске балконная обшивка упала на двух женщин, когда они входили в магазин. Инцидент произошел в Ленинском районе. Обрушилась фасадная облицовка балкона многоэтажного дома, в цокольном этаже которого расположен магазин. На кадрах видно, как сверху летят куски конструкции. Женщинам едва удалось увернуться от обломков.По предварительной информации, одна из них получила травму. Удмуртское управление Следственного комитета начало проверку.

https://ria.ru/20210417/rebenok-1728757003.html

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ижевск, происшествия