https://ria.ru/20210424/obraschenie-1729804425.html

Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением

Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением

Президент Чехии выступит в воскресенье с чрезвычайным телеобращением, написал в субботу в Twitter пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T22:21

2021-04-24T22:21

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россия

йиржи овчачек

ян гамачек

андрей бабиш

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ПРАГА, 24 апр – РИА Новости. Президент Чехии выступит в воскресенье с чрезвычайным телеобращением, написал в субботу в Twitter пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек."Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье 25 апреля 2021 года в 11.00 (12.00 мск) с чрезвычайным обращением, которое будут транслировать телеканалы TV Prima и CNN Prima News", - написал Овчачек.Ранее, 18 апреля, Овчачек сообщил, что Земан выскажет свое мнение об инциденте со взрывами в деревне Врбетице в 2014 году 25 апреля по телеканалу CNN Prima News.Земан остается единственным чешским политиком, который пока не высказал вслух свое отношение к инциденту. В то же время премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек несколько раз в течение данной недели заявили, что Земан поддерживает все предпринятые ими в связи с инцидентом меры.Ранее Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Ранее в МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.

https://ria.ru/20210423/zakharova-1729724536.html

https://ria.ru/20210424/chekhiya-1729798682.html

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россия, йиржи овчачек, ян гамачек, андрей бабиш, москва, чехия, в мире