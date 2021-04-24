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Во Владимирской области женщину убила молния во время субботника
Во Владимирской области женщину убила молния во время субботника
В городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область) cледователи проводят проверку после гибели женщины от удара молнии, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T12:13
2021-04-24T12:13
2021-04-24T14:30
россия
следственный комитет россии (ск рф)
гусь-хрустальный
владимирская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 24 апр — РИА Новости. В городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область) cледователи проводят проверку после гибели женщины от удара молнии, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.В городской администрации назвали имя погибшей — это Ольга Новская, главный специалист отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения "Служба единого заказчика". Власти города выразили соболезнования ее родным и близким.
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), гусь-хрустальный, владимирская область, происшествия