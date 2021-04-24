https://ria.ru/20210424/molniya-1729754586.html

Во Владимирской области женщину убила молния во время субботника

Во Владимирской области женщину убила молния во время субботника

В городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область) cледователи проводят проверку после гибели женщины от удара молнии, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T12:13

2021-04-24T12:13

2021-04-24T14:30

россия

следственный комитет россии (ск рф)

гусь-хрустальный

владимирская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 24 апр — РИА Новости. В городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область) cледователи проводят проверку после гибели женщины от удара молнии, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.В городской администрации назвали имя погибшей — это Ольга Новская, главный специалист отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения "Служба единого заказчика". Власти города выразили соболезнования ее родным и близким.

россия

гусь-хрустальный

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), гусь-хрустальный, владимирская область, происшествия