Как прошла Неделя моды Mercedes-Benz в Москве
Год назад неделя моды выпала на самый разгар карантина. Тогда организаторы нашлись и успешно провели все показы онлайн. Благо уже был опыт, ведь транслировать дефиле MBFW начали еще в 2012-м.
Эта весенняя Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялась в гибридном, или phygital, формате: "физические события" чередовались с прямыми трансляциями показов модных дизайнеров.
"Такая схема позволяет проводить мероприятия на высоком уровне даже в условиях жестких ограничений, связанных с пандемией", — говорит Александр Шумский президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Год назад неделя моды выпала на самый разгар карантина. Тогда организаторы нашлись и успешно провели все показы онлайн. Благо уже был опыт, ведь транслировать дефиле MBFW начали еще в 2012-м.
Эта весенняя Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялась в гибридном, или phygital, формате: "физические события" чередовались с прямыми трансляциями показов модных дизайнеров.
"Такая схема позволяет проводить мероприятия на высоком уровне даже в условиях жестких ограничений, связанных с пандемией", — говорит Александр Шумский президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Гибридный формат также отвечает современному тренду на диджитализацию. "Phygital-показы позволяют зрителям увидеть коллекции дизайнеров с разных сторон. Те же VR- и AR-технологии демонстрируют модели в формате 360, их можно рассмотреть в объеме и до мельчайших деталей в любое время, а не только на подиуме", — объясняет Шумский.
Однако, считает он, виртуальная реальность едва ли способна заменить реальные мероприятия: "Атмосфера, общение, ощущение присутствия — все это выросло в цене за последний год. Так что будущее — за гибридным форматом, и мы его будем развивать".
Гибридный формат также отвечает современному тренду на диджитализацию. "Phygital-показы позволяют зрителям увидеть коллекции дизайнеров с разных сторон. Те же VR- и AR-технологии демонстрируют модели в формате 360, их можно рассмотреть в объеме и до мельчайших деталей в любое время, а не только на подиуме", — объясняет Шумский.
Однако, считает он, виртуальная реальность едва ли способна заменить реальные мероприятия: "Атмосфера, общение, ощущение присутствия — все это выросло в цене за последний год. Так что будущее — за гибридным форматом, и мы его будем развивать".
Показы лучших участников MBFW пять дней подряд также транслировали на платформе TikTok в режиме Live. Все желающие смогли узнать больше о профессии в серии эфиров "Путь дизайнера". Каждый выпуск был посвящен отдельной теме: как построить модный бизнес с нуля, как устроить показ, как продвигать себя.
Кроме российских дизайнеров, в программе были видеопрезентации модельеров из Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, США, Франции, Чили, Южной Кореи и других стран.
Показы лучших участников MBFW пять дней подряд также транслировали на платформе TikTok в режиме Live. Все желающие смогли узнать больше о профессии в серии эфиров "Путь дизайнера". Каждый выпуск был посвящен отдельной теме: как построить модный бизнес с нуля, как устроить показ, как продвигать себя.
Кроме российских дизайнеров, в программе были видеопрезентации модельеров из Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, США, Франции, Чили, Южной Кореи и других стран.
Новые коллекции представляли также модели старше 55 лет. Это получилось благодаря сотрудничеству Национальной палаты моды с программой "Московское долголетие".
Тренд общемировой: ведущие модные дома, например, активно возвращают на подиум легендарных супермоделей девяностых — Синди Кроуфорд, Клаудию Шиффер, Наоми Кэмпбелл.
Новые коллекции представляли также модели старше 55 лет. Это получилось благодаря сотрудничеству Национальной палаты моды с программой "Московское долголетие".
Тренд общемировой: ведущие модные дома, например, активно возвращают на подиум легендарных супермоделей девяностых — Синди Кроуфорд, Клаудию Шиффер, Наоми Кэмпбелл.
Основной акцент этой Mercedes-Benz Fashion Week Russia сделали на ответственное потребление. В MBFW приняли участие 14 российских дизайнерских марок, которые строят производство на принципах устойчивого развития: upcycle, recycle, slow fashion, zero waste.
Например, марка Vereya. "Все наши вещи созданы вручную. Апсайклинг — тоже про нас: некоторые свитера мы делаем с использованием изделий из секонд-хенда, а платья — из вязаных скатертей и салфеток", — рассказывает основатель бренда Игорь Андреев.
Основной акцент этой Mercedes-Benz Fashion Week Russia сделали на ответственное потребление. В MBFW приняли участие 14 российских дизайнерских марок, которые строят производство на принципах устойчивого развития: upcycle, recycle, slow fashion, zero waste.
Например, марка Vereya. "Все наши вещи созданы вручную. Апсайклинг — тоже про нас: некоторые свитера мы делаем с использованием изделий из секонд-хенда, а платья — из вязаных скатертей и салфеток", — рассказывает основатель бренда Игорь Андреев.
По словам Марии Саввиной, основательницы бренда о5о, пандемия помогла трезво взглянуть на такую острую проблему, как перепроизводство одежды. "Ситуация в мире в 2020 году поставила под вопрос концепцию быстрой моды", — отметила она.
Ее марка уже второй сезон использует технику апсайклинг. Новая коллекция вдохновлена нулевыми годами и эстетикой одежды как искусства. "Я взяла за основу нераспроданные вещи, оставшиеся с нулевых, деконструировала и переработала их в новые изделия", — объяснила дизайнер.
По словам Марии Саввиной, основательницы бренда о5о, пандемия помогла трезво взглянуть на такую острую проблему, как перепроизводство одежды. "Ситуация в мире в 2020 году поставила под вопрос концепцию быстрой моды", — отметила она.
Ее марка уже второй сезон использует технику апсайклинг. Новая коллекция вдохновлена нулевыми годами и эстетикой одежды как искусства. "Я взяла за основу нераспроданные вещи, оставшиеся с нулевых, деконструировала и переработала их в новые изделия", — объяснила дизайнер.
"Вещи, сделанные вручную, наполнены особой энергией. Они неповторимы", — соглашается дизайнер Александра Гапанович. Ее коллекция MOST, представленная на Неделе моды, "вдохновлена поездкой на индийскую свадьбу, родными краями и русскими авангардистами". Разработка заняла целых два года. "Я применяю ручные техники, так что для меня выпуск коллекции — событие, которое отнимает огромное количество времени", — уточнила она.
"Вещи, сделанные вручную, наполнены особой энергией. Они неповторимы", — соглашается дизайнер Александра Гапанович. Ее коллекция MOST, представленная на Неделе моды, "вдохновлена поездкой на индийскую свадьбу, родными краями и русскими авангардистами". Разработка заняла целых два года. "Я применяю ручные техники, так что для меня выпуск коллекции — событие, которое отнимает огромное количество времени", — уточнила она.
С этого сезона организаторы MBFW отказались от традиционной практики использования брендированных маек и худи для волонтеров и сотрудников оргкомитета, а это более 300 человек. Специальную форму для команды недели из вещей, закупленных в магазинах одежды second hand, создал бренд VINA. "Не так-то просто изготовить 200 рубашек по технологии upcycling, они же должны быть плюс-минус похожие. Однако в итоге вещи получились очень качественные", — говорит Шумский.
С этого сезона организаторы MBFW отказались от традиционной практики использования брендированных маек и худи для волонтеров и сотрудников оргкомитета, а это более 300 человек. Специальную форму для команды недели из вещей, закупленных в магазинах одежды second hand, создал бренд VINA. "Не так-то просто изготовить 200 рубашек по технологии upcycling, они же должны быть плюс-минус похожие. Однако в итоге вещи получились очень качественные", — говорит Шумский.
Смелое сочетание цветов продемонстрировал бренд ZA_ZA на четвертый день MBFW Russia. В одном образе смешивали желтый с красным, различные принты и лого. На подиуме были как мужские, так и женские образы. Девушки дефилировали в брюках клеш, объемных блузах со спущенными плечами, асимметричных платьях с оборками. Молодые люди — в толстовках, выполненных в ярких тонах и украшенных логотипом бренда.
Смелое сочетание цветов продемонстрировал бренд ZA_ZA на четвертый день MBFW Russia. В одном образе смешивали желтый с красным, различные принты и лого. На подиуме были как мужские, так и женские образы. Девушки дефилировали в брюках клеш, объемных блузах со спущенными плечами, асимметричных платьях с оборками. Молодые люди — в толстовках, выполненных в ярких тонах и украшенных логотипом бренда.
Всем посетителям MBFW совместно с фондом "Второе дыхание" предлагали сдать старую и ненужную одежду. В обмен самые активные получали приглашения на показы.
Сданным вещам дадут второй шанс на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia осенью 2021 года — из них создадут новые модные образы. Однако Шумский оценивает ситуацию трезво. "Делать новые вещи из старых — это бесконечная история, учитывая, какое количество одежды выбрасывается каждый год. Все, что связано с устойчивой модой, сегодня в тренде, но не будет массовой тенденцией. Это хорошая тема, однако очень нишевая. Россия, да и весь мир, еще в начале пути апсайклинга", — считает он.
Всем посетителям MBFW совместно с фондом "Второе дыхание" предлагали сдать старую и ненужную одежду. В обмен самые активные получали приглашения на показы.
Сданным вещам дадут второй шанс на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia осенью 2021 года — из них создадут новые модные образы. Однако Шумский оценивает ситуацию трезво. "Делать новые вещи из старых — это бесконечная история, учитывая, какое количество одежды выбрасывается каждый год. Все, что связано с устойчивой модой, сегодня в тренде, но не будет массовой тенденцией. Это хорошая тема, однако очень нишевая. Россия, да и весь мир, еще в начале пути апсайклинга", — считает он.
На вопрос, будем ли вскоре носить одежду из необычных материалов, вроде пластиковых бутылок или грибов, Шумский отвечает отрицательно. Однако подчеркивает, что вещи из новых материалов привлекают большое внимание, особенно когда их используют авторитетные бренды. "Такие проекты попадают в мировые новости — это помогает менять общественное мнение. Спрос на устойчивую моду растет. Думаю, у российских брендов это тоже не дань моде, а реакция на запрос клиентов", — добавляет он.
Сегодня люди готовы платить за товары, созданные с правильным отношением к окружающей среде. В том числе в России.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
На вопрос, будем ли вскоре носить одежду из необычных материалов, вроде пластиковых бутылок или грибов, Шумский отвечает отрицательно. Однако подчеркивает, что вещи из новых материалов привлекают большое внимание, особенно когда их используют авторитетные бренды. "Такие проекты попадают в мировые новости — это помогает менять общественное мнение. Спрос на устойчивую моду растет. Думаю, у российских брендов это тоже не дань моде, а реакция на запрос клиентов", — добавляет он.
Сегодня люди готовы платить за товары, созданные с правильным отношением к окружающей среде. В том числе в России.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Mercedes-Benz Fashion Week Russia.