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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210424/mbfw-1729639797.html
Как прошла Неделя моды Mercedes-Benz в Москве
Как прошла Неделя моды Mercedes-Benz в Москве
Сегодня в Музее Москвы завершается Mercedes-Benz Fashion Week Russia. О ее итогах и фешен-трендах — экологичности, гибридных показах, возрастных моделях — в... РИА Новости, 24.04.2021
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сегодня в Музее Москвы завершается Mercedes-Benz Fashion Week Russia. О ее итогах и фешен-трендах — экологичности, гибридных показах, возрастных моделях — в фотоленте РИА Новости.
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новости культуры, стиль жизни, технологии, фото, мода

Как прошла Неделя моды Mercedes-Benz в Москве

08:00 24.04.2021 (обновлено: 08:02 24.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сегодня в Музее Москвы завершается Mercedes-Benz Fashion Week Russia. О ее итогах и фешен-трендах — экологичности, гибридных показах, возрастных моделях — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Год назад неделя моды выпала на самый разгар карантина. Тогда организаторы нашлись и успешно провели все показы онлайн. Благо уже был опыт, ведь транслировать дефиле MBFW начали еще в 2012-м.

Эта весенняя Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялась в гибридном, или phygital, формате: "физические события" чередовались с прямыми трансляциями показов модных дизайнеров.

"Такая схема позволяет проводить мероприятия на высоком уровне даже в условиях жестких ограничений, связанных с пандемией", — говорит Александр Шумский президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Посетители между показами на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
1 из 11

Год назад неделя моды выпала на самый разгар карантина. Тогда организаторы нашлись и успешно провели все показы онлайн. Благо уже был опыт, ведь транслировать дефиле MBFW начали еще в 2012-м.

Эта весенняя Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялась в гибридном, или phygital, формате: "физические события" чередовались с прямыми трансляциями показов модных дизайнеров.

"Такая схема позволяет проводить мероприятия на высоком уровне даже в условиях жестких ограничений, связанных с пандемией", — говорит Александр Шумский президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Гибридный формат также отвечает современному тренду на диджитализацию. "Phygital-показы позволяют зрителям увидеть коллекции дизайнеров с разных сторон. Те же VR- и AR-технологии демонстрируют модели в формате 360, их можно рассмотреть в объеме и до мельчайших деталей в любое время, а не только на подиуме", — объясняет Шумский.

Однако, считает он, виртуальная реальность едва ли способна заменить реальные мероприятия: "Атмосфера, общение, ощущение присутствия — все это выросло в цене за последний год. Так что будущее — за гибридным форматом, и мы его будем развивать".

Модель демонстрирует одежду на показе бренда Ето Искусство дизайнера Ульяны Девивье на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
2 из 11

Гибридный формат также отвечает современному тренду на диджитализацию. "Phygital-показы позволяют зрителям увидеть коллекции дизайнеров с разных сторон. Те же VR- и AR-технологии демонстрируют модели в формате 360, их можно рассмотреть в объеме и до мельчайших деталей в любое время, а не только на подиуме", — объясняет Шумский.

Однако, считает он, виртуальная реальность едва ли способна заменить реальные мероприятия: "Атмосфера, общение, ощущение присутствия — все это выросло в цене за последний год. Так что будущее — за гибридным форматом, и мы его будем развивать".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Показы лучших участников MBFW пять дней подряд также транслировали на платформе TikTok в режиме Live. Все желающие смогли узнать больше о профессии в серии эфиров "Путь дизайнера". Каждый выпуск был посвящен отдельной теме: как построить модный бизнес с нуля, как устроить показ, как продвигать себя.

Кроме российских дизайнеров, в программе были видеопрезентации модельеров из Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, США, Франции, Чили, Южной Кореи и других стран.

Модели демонстрируют одежду на показе коллекции бренда SASHA GAPANOVICH дизайнера Александры Гапанович на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
3 из 11

Показы лучших участников MBFW пять дней подряд также транслировали на платформе TikTok в режиме Live. Все желающие смогли узнать больше о профессии в серии эфиров "Путь дизайнера". Каждый выпуск был посвящен отдельной теме: как построить модный бизнес с нуля, как устроить показ, как продвигать себя.

Кроме российских дизайнеров, в программе были видеопрезентации модельеров из Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, США, Франции, Чили, Южной Кореи и других стран.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новые коллекции представляли также модели старше 55 лет. Это получилось благодаря сотрудничеству Национальной палаты моды с программой "Московское долголетие".

Тренд общемировой: ведущие модные дома, например, активно возвращают на подиум легендарных супермоделей девяностых — Синди Кроуфорд, Клаудию Шиффер, Наоми Кэмпбелл.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции бренда OTOCYON в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
4 из 11

Новые коллекции представляли также модели старше 55 лет. Это получилось благодаря сотрудничеству Национальной палаты моды с программой "Московское долголетие".

Тренд общемировой: ведущие модные дома, например, активно возвращают на подиум легендарных супермоделей девяностых — Синди Кроуфорд, Клаудию Шиффер, Наоми Кэмпбелл.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Основной акцент этой Mercedes-Benz Fashion Week Russia сделали на ответственное потребление. В MBFW приняли участие 14 российских дизайнерских марок, которые строят производство на принципах устойчивого развития: upcycle, recycle, slow fashion, zero waste.

Например, марка Vereya. "Все наши вещи созданы вручную. Апсайклинг — тоже про нас: некоторые свитера мы делаем с использованием изделий из секонд-хенда, а платья — из вязаных скатертей и салфеток", — рассказывает основатель бренда Игорь Андреев.

Модель демонстрирует одежду на показе GERDA IRENE дизайнера Герды Ирэн на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
5 из 11

Основной акцент этой Mercedes-Benz Fashion Week Russia сделали на ответственное потребление. В MBFW приняли участие 14 российских дизайнерских марок, которые строят производство на принципах устойчивого развития: upcycle, recycle, slow fashion, zero waste.

Например, марка Vereya. "Все наши вещи созданы вручную. Апсайклинг — тоже про нас: некоторые свитера мы делаем с использованием изделий из секонд-хенда, а платья — из вязаных скатертей и салфеток", — рассказывает основатель бренда Игорь Андреев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По словам Марии Саввиной, основательницы бренда о5о, пандемия помогла трезво взглянуть на такую острую проблему, как перепроизводство одежды. "Ситуация в мире в 2020 году поставила под вопрос концепцию быстрой моды", — отметила она.

Ее марка уже второй сезон использует технику апсайклинг. Новая коллекция вдохновлена нулевыми годами и эстетикой одежды как искусства. "Я взяла за основу нераспроданные вещи, оставшиеся с нулевых, деконструировала и переработала их в новые изделия", — объяснила дизайнер.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции бренда BOYARI в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
6 из 11

По словам Марии Саввиной, основательницы бренда о5о, пандемия помогла трезво взглянуть на такую острую проблему, как перепроизводство одежды. "Ситуация в мире в 2020 году поставила под вопрос концепцию быстрой моды", — отметила она.

Ее марка уже второй сезон использует технику апсайклинг. Новая коллекция вдохновлена нулевыми годами и эстетикой одежды как искусства. "Я взяла за основу нераспроданные вещи, оставшиеся с нулевых, деконструировала и переработала их в новые изделия", — объяснила дизайнер.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Вещи, сделанные вручную, наполнены особой энергией. Они неповторимы", — соглашается дизайнер Александра Гапанович. Ее коллекция MOST, представленная на Неделе моды, "вдохновлена поездкой на индийскую свадьбу, родными краями и русскими авангардистами". Разработка заняла целых два года. "Я применяю ручные техники, так что для меня выпуск коллекции — событие, которое отнимает огромное количество времени", — уточнила она.

Модель демонстрирует одежду на показе коллекции бренда SASHA GAPANOVICH дизайнера Александры Гапанович на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
7 из 11

"Вещи, сделанные вручную, наполнены особой энергией. Они неповторимы", — соглашается дизайнер Александра Гапанович. Ее коллекция MOST, представленная на Неделе моды, "вдохновлена поездкой на индийскую свадьбу, родными краями и русскими авангардистами". Разработка заняла целых два года. "Я применяю ручные техники, так что для меня выпуск коллекции — событие, которое отнимает огромное количество времени", — уточнила она.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

С этого сезона организаторы MBFW отказались от традиционной практики использования брендированных маек и худи для волонтеров и сотрудников оргкомитета, а это более 300 человек. Специальную форму для команды недели из вещей, закупленных в магазинах одежды second hand, создал бренд VINA. "Не так-то просто изготовить 200 рубашек по технологии upcycling, они же должны быть плюс-минус похожие. Однако в итоге вещи получились очень качественные", — говорит Шумский.

Модель демонстрирует одежду на показе GERDA IRENE дизайнера Герды Ирэн на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
8 из 11

С этого сезона организаторы MBFW отказались от традиционной практики использования брендированных маек и худи для волонтеров и сотрудников оргкомитета, а это более 300 человек. Специальную форму для команды недели из вещей, закупленных в магазинах одежды second hand, создал бренд VINA. "Не так-то просто изготовить 200 рубашек по технологии upcycling, они же должны быть плюс-минус похожие. Однако в итоге вещи получились очень качественные", — говорит Шумский.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Смелое сочетание цветов продемонстрировал бренд ZA_ZA на четвертый день MBFW Russia. В одном образе смешивали желтый с красным, различные принты и лого. На подиуме были как мужские, так и женские образы. Девушки дефилировали в брюках клеш, объемных блузах со спущенными плечами, асимметричных платьях с оборками. Молодые люди — в толстовках, выполненных в ярких тонах и украшенных логотипом бренда.

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции бренда ZA_ZA в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
9 из 11

Смелое сочетание цветов продемонстрировал бренд ZA_ZA на четвертый день MBFW Russia. В одном образе смешивали желтый с красным, различные принты и лого. На подиуме были как мужские, так и женские образы. Девушки дефилировали в брюках клеш, объемных блузах со спущенными плечами, асимметричных платьях с оборками. Молодые люди — в толстовках, выполненных в ярких тонах и украшенных логотипом бренда.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Всем посетителям MBFW совместно с фондом "Второе дыхание" предлагали сдать старую и ненужную одежду. В обмен самые активные получали приглашения на показы.

Сданным вещам дадут второй шанс на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia осенью 2021 года — из них создадут новые модные образы. Однако Шумский оценивает ситуацию трезво. "Делать новые вещи из старых — это бесконечная история, учитывая, какое количество одежды выбрасывается каждый год. Все, что связано с устойчивой модой, сегодня в тренде, но не будет массовой тенденцией. Это хорошая тема, однако очень нишевая. Россия, да и весь мир, еще в начале пути апсайклинга", — считает он.

Модель демонстрирует одежду на показе коллекции бренда LYUBOV BABITSKAYA дизайнера Любови Бабицкой на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
10 из 11

Всем посетителям MBFW совместно с фондом "Второе дыхание" предлагали сдать старую и ненужную одежду. В обмен самые активные получали приглашения на показы.

Сданным вещам дадут второй шанс на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia осенью 2021 года — из них создадут новые модные образы. Однако Шумский оценивает ситуацию трезво. "Делать новые вещи из старых — это бесконечная история, учитывая, какое количество одежды выбрасывается каждый год. Все, что связано с устойчивой модой, сегодня в тренде, но не будет массовой тенденцией. Это хорошая тема, однако очень нишевая. Россия, да и весь мир, еще в начале пути апсайклинга", — считает он.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На вопрос, будем ли вскоре носить одежду из необычных материалов, вроде пластиковых бутылок или грибов, Шумский отвечает отрицательно. Однако подчеркивает, что вещи из новых материалов привлекают большое внимание, особенно когда их используют авторитетные бренды. "Такие проекты попадают в мировые новости — это помогает менять общественное мнение. Спрос на устойчивую моду растет. Думаю, у российских брендов это тоже не дань моде, а реакция на запрос клиентов", — добавляет он.

Сегодня люди готовы платить за товары, созданные с правильным отношением к окружающей среде. В том числе в России.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Модель демонстрирует одежду на показе бренда Ето Искусство дизайнера Ульяны Девивье на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
11 из 11

На вопрос, будем ли вскоре носить одежду из необычных материалов, вроде пластиковых бутылок или грибов, Шумский отвечает отрицательно. Однако подчеркивает, что вещи из новых материалов привлекают большое внимание, особенно когда их используют авторитетные бренды. "Такие проекты попадают в мировые новости — это помогает менять общественное мнение. Спрос на устойчивую моду растет. Думаю, у российских брендов это тоже не дань моде, а реакция на запрос клиентов", — добавляет он.

Сегодня люди готовы платить за товары, созданные с правильным отношением к окружающей среде. В том числе в России.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
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