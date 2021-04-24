Как прошла Неделя моды Mercedes-Benz в Москве

Год назад неделя моды выпала на самый разгар карантина. Тогда организаторы нашлись и успешно провели все показы онлайн. Благо уже был опыт, ведь транслировать дефиле MBFW начали еще в 2012-м.

Эта весенняя Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялась в гибридном, или phygital, формате: "физические события" чередовались с прямыми трансляциями показов модных дизайнеров.

"Такая схема позволяет проводить мероприятия на высоком уровне даже в условиях жестких ограничений, связанных с пандемией", — говорит Александр Шумский президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.