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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210424/koronavirus-1729774666.html
В США за сутки выявили более 62 тысяч случаев COVID-19
В США за сутки выявили более 62 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 62 399, скончались 852 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T16:21
2021-04-24T16:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 62 399, скончались 852 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали более 67 тысяч случаев заражения COVID-19 и 943 летальных исхода.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,9 миллиона человек, скончались более 571 тысячи пациентов с диагностированным COVID-19.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США за сутки выявили более 62 тысяч случаев COVID-19

16:21 24.04.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongПациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе
Пациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 62 399, скончались 852 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики в США зафиксировали более 67 тысяч случаев заражения COVID-19 и 943 летальных исхода.
Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,9 миллиона человек, скончались более 571 тысячи пациентов с диагностированным COVID-19.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоУниверситет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
 
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