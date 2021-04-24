https://ria.ru/20210424/koronavirus-1729757040.html

В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19

Более 1 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T12:43

2021-04-24T12:43

2021-04-24T12:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 1 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели еще 1879 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 981 882.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, происшествия