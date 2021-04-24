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В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19
Более 1 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T12:43
2021-04-24T12:43
2021-04-24T12:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 1 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели еще 1879 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 981 882.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, москва, происшествия