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Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, а также Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:58
2021-04-24T11:58
2021-04-24T11:58
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, а также Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Магаданская область 0,02%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье