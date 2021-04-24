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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210424/koronavirus-1729752981.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, а также Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:58
2021-04-24T11:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, а также Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Магаданская область 0,02%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по COVID-19

11:58 24.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова
Машина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, а также Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Магаданская область 0,02%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье
 
 
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