https://ria.ru/20210424/koronavirus-1729752981.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по COVID-19

Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, а также Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T11:58

2021-04-24T11:58

2021-04-24T11:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, а также Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Магаданская область 0,02%", - говорится в сообщении.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье