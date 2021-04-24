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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210424/koronavirus-1729737777.html
В Германии за сутки выявили более 23 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 23 тысяч случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 23 392, скончались 286 человек, сообщает институт Роберта Коха, который РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T08:16
2021-04-24T08:16
распространение коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
здоровье - общество
германия
в мире
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БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 23 392, скончались 286 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 3 268 645 человек, скончались 81 444 пациента. Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса.
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, здоровье - общество, германия, в мире

В Германии за сутки выявили более 23 тысяч случаев COVID-19

08:16 24.04.2021
 
© AP Photo / Michael ProbstМальчик в защитной маске идет в школу во Франкфурте, Германия
Мальчик в защитной маске идет в школу во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© AP Photo / Michael Probst
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БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 23 392, скончались 286 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным института, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 3 268 645 человек, скончались 81 444 пациента. Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса.
 
Распространение коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГерманияВ мире
 
 
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