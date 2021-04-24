https://ria.ru/20210424/kino-1729740158.html

Эксперты насчитали миллионы тонн выбросов при производстве кино

Эксперты насчитали миллионы тонн выбросов при производстве кино

Киноиндустрия и стриминговые сервисы не относятся к числу углеродных отраслей, но даже они производят миллионы тонн углеродных выбросов в год и должны... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T09:04

2021-04-24T09:04

2021-04-24T09:04

культура

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

netflix

международное энергетическое агентство

владимир путин

голливуд

сша

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/147257/45/1472574585_0:265:4000:2515_1920x0_80_0_0_46f96623da251588f4d24e8c0df9f511.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Киноиндустрия и стриминговые сервисы не относятся к числу углеродных отраслей, но даже они производят миллионы тонн углеродных выбросов в год и должны задуматься о публикации соответствующих отчетов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Главным источником выбросов при производстве фильмов является использование транспорта (для перевозки оборудования, актерской и съемочной групп), объяснил заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов. "Это около 50% выбросов ... Оставшиеся выбросы приходятся на энергопотребление, главным образом электроэнергии и газа", - рассказал он.По данным Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), выбросы парниковых газов при производстве одной телевизионной передачи исчисляются десятками тонн углекислого газа, а выбросы при производстве кинофильма - тысячами тонн. При этом выбросы при производстве фильма с бюджетом свыше 70 миллионов долларов в среднем составляют около 2,9 тысячи тонн (около 0,001% выбросов Великобритании в 2019 году).Компания Netflix в конце марта опубликовала данные, согласно которым общий объем её выбросов за 2020 год составил 1,1 миллиона тонн. Компания объявила о программе перехода к углеродной нейтральности. Согласно планам, к концу 2022 года компания достигнет углеродно-нейтрального баланса.Оценки углеродного следа онлайн-кинотеатров достаточно противоречивы. Международное энергетическое агентство в конце 2020 году связало получасовой просмотр онлайн-кино с 18 гр CO2-эквивалента. "Это характеризует вклад онлайн-кинотеатров в выбросы парниковых газов как относительно скромный, особенно в сравнении с поездкой в кинотеатр", - рассказала руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Ирина Поминова.Объем выбросов в данном случае может варьироваться в зависимости от используемого девайса (смартфон или большой телевизор), качества видео, времени суток, а также углеродоемкости электроэнергии в стране. "В странах, где АЭС, ГЭС и ВИЭ занимают значительную долю в выработке электроэнергии, ее углеродоемкость обычно ниже" - добавил Колобов.Российские кинопроизводители пока не уделяют этой теме столько внимания, а введение обязательной отчетности по этой теме для отечественных киностудий пока маловероятно, полагают эксперты. Их показатели несопоставимы с тем же Netflix по объёму и ущербу, напомнил эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Бокарев.Тем не менее, по словам Поминовой из ЦСР, они также могут внести вклад в достижение цели, которую установил президент РФ Владимир Путин - сокращение к 2030 году выбросов до 70% относительно уровня 1990 года. Компании начнут это делать, если будет соответствующий запрос со стороны потребителей и инвесторов, который в России пока проявляется слабо, уверена она. "Показательно в этом отношении, что за углеродным следом все пристальнее следят киностудии в Голливуде (Калифорния – лидер "зеленых" инициатив в США) и Великобритании (европейский лидер "зеленых" инициатив)", - напомнила Поминова.

https://ria.ru/20210421/ekologiya-1729291138.html

https://ria.ru/20210422/vybrosy-1729516220.html

https://ria.ru/20210412/vladivostok-1727891205.html

россия

голливуд

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальная технологическая инициатива (нти), netflix, международное энергетическое агентство, владимир путин, голливуд, сша, технологии