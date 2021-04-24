https://ria.ru/20210424/khimki-1729801092.html

В Химках нашли тело девятилетнего мальчика

В Химках нашли тело девятилетнего мальчика

Прокуратура Московской области начала проверку после гибели девятилетнего мальчика в Химках, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T21:16

2021-04-24T21:16

2021-04-24T21:16

россия

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после гибели девятилетнего мальчика в Химках, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 24 апреля на улице Молодежная обнаружено тело ребенка", - говорится в сообщении.Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, отмечают в ведомстве.Проведение проверки поручено Химкинский городской прокуратуре.Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль.

https://ria.ru/20210424/kladbische-1729761992.html

https://ria.ru/20210413/podezd-1728115712.html

россия

московская область (подмосковье)

химки

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россия, московская область (подмосковье), химки, происшествия