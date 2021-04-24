https://ria.ru/20210424/khimki-1729801092.html
В Химках нашли тело девятилетнего мальчика
В Химках нашли тело девятилетнего мальчика
Прокуратура Московской области начала проверку после гибели девятилетнего мальчика в Химках, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T21:16
2021-04-24T21:16
2021-04-24T21:16
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московская область (подмосковье)
химки
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после гибели девятилетнего мальчика в Химках, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 24 апреля на улице Молодежная обнаружено тело ребенка", - говорится в сообщении.Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, отмечают в ведомстве.Проведение проверки поручено Химкинский городской прокуратуре.Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль.
https://ria.ru/20210424/kladbische-1729761992.html
https://ria.ru/20210413/podezd-1728115712.html
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россия, московская область (подмосковье), химки, происшествия