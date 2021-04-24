https://ria.ru/20210424/kazachestvo-1729782468.html

Парад в честь реабилитации казачества прошел на Кубани

Парад в честь реабилитации казачества прошел на Кубани

В Краснодаре отметили 30-ю годовщину реабилитации казачества. На главной площади города собралось около четырех тысяч казаков, торжественным маршем прошли... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T17:34

2021-04-24T17:34

2021-04-24T17:34

российское казачество

российское казачество

россия

александр власов

вениамин кондратьев

кубанское казачье войско

краснодар

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Краснодаре отметили 30-ю годовщину реабилитации казачества. На главной площади города собралось около четырех тысяч казаков, торжественным маршем прошли парадные расчеты. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.В этом году парад проходил в закрытом режиме без зрителей, однако в праздновании приняли участие представители всех исторических казачьих отделов и округа войска, военнослужащие казачьих воинских частей, студенты-казаки.Приветствуя участников, глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что за 30 лет казачество на Кубани прошло сложный путь – от первых шагов возрождения до уверенного развития.По площади прошли парадные расчеты военнослужащих 1537-го Краснознаменного Кубанского казачьего зенитного ракетного полка, 90-й зенитно-ракетной бригады поселка Афипский и 378-й ордена Красной звезды отдельный батальон оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации.Также в параде приняли участие пешая и конная группы почетного караула, артисты Кубанского казачьего хора, парадные расчеты исторических отделов и округа войска, казаки-студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, Темрюкского филиала Московского государственного университета технологий и управления. Обращаясь к казакам, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов отметил, что в наши дни потомки казачьего народа могут открыто гордиться своими корнями."Теперь никому не нужно доказывать, что казаки – неотъемлемая часть Кубани, и от их стабильности и благополучия во многом зависит дальнейшее развитие и процветание нашего региона. Невозможно сломить казачий дух и душу. Возрождение казачества в масштабах всей страны яркий тому пример", – отметил Александр Власов.Атаман подчеркнул, что Кубанское войско самое многочисленное и насчитывает в своих рядах более 55 тысяч казаков, успешно организована работа по государственной службе и развитию системы казачьего образования.Федеральный закон о реабилитации репрессированных народов и казачества был подписан 26 апреля 1991 года. Документ вернул право казакам на возрождение и продолжение своих традиций. Это день уважения, скорби по всем тем, кто подвергся репрессиям 1920-х годов, символ торжества и исторической справедливости.

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российское казачество, россия, александр власов, вениамин кондратьев, кубанское казачье войско, краснодар