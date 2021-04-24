https://ria.ru/20210424/golos-1729732670.html

"Баста опозорился!" Зрителей разочаровал новый выпуск шоу "Голос"

"Баста опозорился!" Зрителей разочаровал новый выпуск шоу "Голос"

Пользователи Сети раскритиковали Басту из-за выступления его команды в рамках дополнительного этапа шоу "Голос Дети" в эфире Первого канала. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T03:47

2021-04-24T03:47

2021-04-24T03:47

шоубиз

россия

музыка

егор крид

шоу "голос"

первый канал (телеканал)

баста (василий вакуленко)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали Басту из-за выступления его команды в рамках дополнительного этапа шоу "Голос Дети" в эфире Первого канала.В частности, часть зрителей осталась недовольной номером конкурсантки Полины Данильченко, которая исполнила "Песню мушкетеров".Комментаторы пришли к выводу, что Баста подобрал девочке неподходящую композицию."Не, ну эта песня не для прямых эфиров! Полина, конечно, дерзкая и артистичная, но это не для ее тембра. Звучит крикливо, а не звонко. Ошибка наставника!" — пояснила Нина Горшкова.Также свои номера показали Василиса Суюнова с песней "Танцы" и Тимофей Завалинич с композицией "Без тебя". Однако в этот раз также нашлись те, кто раскритиковал работу Басты в качестве наставника телепроекта."Выбор песен вызвал недоумение... Василий слил всю тройку", — поделился мнением A-lex.В конце концов, телезрители проголосовали за Тимофея Завалинича, который стал финалистом шоу."Все номера Басты посредственные, Тимофей прошел заслуженно как вокально сильнейший", — согласился с мнением большинства Matigor.

https://ria.ru/20210417/golos-1728674894.html

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россия, музыка, егор крид, шоу "голос", первый канал (телеканал), баста (василий вакуленко)