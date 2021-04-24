https://ria.ru/20210424/gipertoniya-1729785834.html
Мясников назвал опасную ошибку при гипертонии
Мясников назвал опасную ошибку при гипертонии
Для больных гипертонией крайне важен питьевой режим, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T18:19
2021-04-24T18:19
2021-04-24T19:15
александр мясников (врач)
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Для больных гипертонией крайне важен питьевой режим, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". "Любому гипертонику надо ограничивать воду", — сказал он.Также медик порекомендовал сократить суточную норму потребления соли до двух граммов. Мясников уточнил, что допустимое количество соли каждый, кто страдает от гипертонии, получает из продуктов.
https://ria.ru/20210402/gipertoniya-1604024343.html
https://ria.ru/20210422/zdorove-1729388332.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество