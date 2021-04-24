https://ria.ru/20210424/genotsid-1729796690.html

МИД Азербайджана прокомментировал заявление Байдена о геноциде армян

МИД Азербайджана прокомментировал заявление Байдена о геноциде армян

Заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян вызывает сожаление, говорится в заявлении МИД Азербайджана. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T20:22

2021-04-24T20:22

2021-04-24T20:22

европарламент

всемирный совет церквей

госдума рф

джо байден

турция

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729796262_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae83f4f49f04c56af936db5a53e2ee13.jpg

БАКУ, 24 апр – РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян вызывает сожаление, говорится в заявлении МИД Азербайджана.Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи."Заявление президента США Джо Байдена, исказившее историческую правду о событиях 1915 года, вызывает сожаление. Те, кто политизирует так называемый "геноцид армян", умалчивают о массовых убийствах более 500 000 человек армянскими вооруженными формированиями, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в марте 1918 года в Баку и других регионах Азербайджана. В то время как дается ложная оценка событиям 100-летней давности, неспособность дать справедливую оценку геноциду, совершенному Арменией против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, является примером предвзятости и двойных стандартов", - говорится в заявлении МИД Азербайджана, поступившем в РИА Новости.В заявлении отмечается, что "события 1915 года должны изучать историки, а не политики"."Однако, как известно, Армения, которая хочет скрыть происходящее и попытаться представить себя угнетенной страной, не приняла предложение Турции расследовать события того периода совместной исторической комиссией. Недопустимо фальсифицировать историю, пытаться "переписать историю" и использовать ее для политического давления", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.

https://ria.ru/20210423/genotsid-1729725171.html

https://ria.ru/20210424/erdogan-1729794747.html

турция

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, всемирный совет церквей, госдума рф, джо байден, турция, армения, в мире