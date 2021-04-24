МИД Азербайджана прокомментировал заявление Байдена о геноциде армян
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БАКУ, 24 апр – РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян вызывает сожаление, говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.
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"Заявление президента США Джо Байдена, исказившее историческую правду о событиях 1915 года, вызывает сожаление. Те, кто политизирует так называемый "геноцид армян", умалчивают о массовых убийствах более 500 000 человек армянскими вооруженными формированиями, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в марте 1918 года в Баку и других регионах Азербайджана. В то время как дается ложная оценка событиям 100-летней давности, неспособность дать справедливую оценку геноциду, совершенному Арменией против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, является примером предвзятости и двойных стандартов", - говорится в заявлении МИД Азербайджана, поступившем в РИА Новости.
В заявлении отмечается, что "события 1915 года должны изучать историки, а не политики".
"Однако, как известно, Армения, которая хочет скрыть происходящее и попытаться представить себя угнетенной страной, не приняла предложение Турции расследовать события того периода совместной исторической комиссией. Недопустимо фальсифицировать историю, пытаться "переписать историю" и использовать ее для политического давления", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.