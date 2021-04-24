В Ингушетии столкнулись два "ВАЗа"

"В 00.24 мск в субботу поступило сообщение, что на федеральной автодороге "Кавказ" в районе селения Яндаре произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2109 и ВАЗ-21114. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, которых доставили в ингушскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.