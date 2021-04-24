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В Ингушетии столкнулись два "ВАЗа"
В Ингушетии столкнулись два "ВАЗа"
Четыре человека попали в больницу после столкновения двух автомобилей ВАЗ на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:01
2021-04-24T11:01
2021-04-24T11:18
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 24 апр – РИА Новости. Четыре человека попали в больницу после столкновения двух автомобилей ВАЗ на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.По данным МЧС, детей среди участников аварии нет.Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20210422/avariya-1729413455.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, происшествия