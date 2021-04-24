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В Ингушетии столкнулись два "ВАЗа"
В Ингушетии столкнулись два "ВАЗа"
Четыре человека попали в больницу после столкновения двух автомобилей ВАЗ на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:01
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 24 апр – РИА Новости. Четыре человека попали в больницу после столкновения двух автомобилей ВАЗ на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.По данным МЧС, детей среди участников аварии нет.Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, происшествия

В Ингушетии столкнулись два "ВАЗа"

11:01 24.04.2021 (обновлено: 11:18 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 24 апр – РИА Новости. Четыре человека попали в больницу после столкновения двух автомобилей ВАЗ на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
"В 00.24 мск в субботу поступило сообщение, что на федеральной автодороге "Кавказ" в районе селения Яндаре произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2109 и ВАЗ-21114. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, которых доставили в ингушскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, детей среди участников аварии нет.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ИнгушетияПроисшествия
 
 
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