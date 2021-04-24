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В ЛНР обвинили силовиков в попытке помешать работе патрулей ОБСЕ
В ЛНР обвинили силовиков в попытке помешать работе патрулей ОБСЕ
Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в места хранения... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T13:58
2021-04-24T13:58
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в места хранения запрещенного минскими договоренностями вооружения и военной техники в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее в СММ ОБСЕ на Украине отметили РИА Новости, что в Донбассе сотрудники СММ практически каждый день сталкиваются с ограничениями и препятствиями, несмотря на то, что свобода передвижения предусмотрена как мандатом миссии, так и Минскими соглашениями."По имеющейся у нас информации..., (ВС Украины - ред.) отданы указания об ограничении работы наблюдателей (СММ ОБСЕ - ред.) в местах хранения запрещенного Минскими соглашениями вооружения", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции.По его словам, чтобы не допустить въезд патрулей миссии в подконтрольный Киеву поселок Камышеваха, украинские силовики установили знаки минной опасности на въездах и выездах из населенного пункта."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.
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смм обсе, обсе, донбасс, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР обвинили силовиков в попытке помешать работе патрулей ОБСЕ

13:58 24.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в места хранения запрещенного минскими договоренностями вооружения и военной техники в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее в СММ ОБСЕ на Украине отметили РИА Новости, что в Донбассе сотрудники СММ практически каждый день сталкиваются с ограничениями и препятствиями, несмотря на то, что свобода передвижения предусмотрена как мандатом миссии, так и Минскими соглашениями.
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"По имеющейся у нас информации..., (ВС Украины - ред.) отданы указания об ограничении работы наблюдателей (СММ ОБСЕ - ред.) в местах хранения запрещенного Минскими соглашениями вооружения", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции.
По его словам, чтобы не допустить въезд патрулей миссии в подконтрольный Киеву поселок Камышеваха, украинские силовики установили знаки минной опасности на въездах и выездах из населенного пункта.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.
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